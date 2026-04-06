毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

今回はモトローラのエントリークラス「moto g06」を紹介。実売価格で2万円台半ばと市場でも最安値クラスながら、6.9型の大画面液晶や5000万画素カメラ、ステレオスピーカーなどを搭載。実際にどのような用途なら便利に使えるのか、詳しく見ていきます！

▽放送情報

放送日： 2026年4月6日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： 2万円台スマホのモトローラ「moto g06」は安さで選んで大丈夫？ その実力を検証の巻：スマホ総研定例会375

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）