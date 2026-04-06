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スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第375回

2026年4月6日（月）20時から生放送

2万円台スマホのモトローラ「moto g06」は安さで選んで大丈夫？ その実力を検証の巻：スマホ総研定例会375

2026年04月06日 07時00分更新

文● ASCII

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　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　今回はモトローラのエントリークラス「moto g06」を紹介。実売価格で2万円台半ばと市場でも最安値クラスながら、6.9型の大画面液晶や5000万画素カメラ、ステレオスピーカーなどを搭載。実際にどのような用途なら便利に使えるのか、詳しく見ていきます！

▽放送情報
放送日：　2026年4月6日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　2万円台スマホのモトローラ「moto g06」は安さで選んで大丈夫？ その実力を検証の巻：スマホ総研定例会375

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

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