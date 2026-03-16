毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

今回はシャオミから登場の「Leitzphone」！ Xiaomi 17 Ultraをベースとしつつ、カメラ部の回転式リングやローレット加工、クラシックライカをエミュレーションする撮影モードとカメラ好き、ライカ好きなら決して見逃せない1台。詳しく紹介します！

▽放送情報

放送日： 2026年3月16日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： ライカスマホ「Leitzphone」は誰でもアートな写真が撮れるバケモノ級カメラの巻：スマホ総研定例会372

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）