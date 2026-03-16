スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第372回
2026年3月16日（月）20時から生放送
ライカスマホ「Leitzphone」は誰でもアートな写真が撮れるバケモノ級カメラの巻：スマホ総研定例会372
2026年03月16日 07時00分更新
毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。
今回はシャオミから登場の「Leitzphone」！ Xiaomi 17 Ultraをベースとしつつ、カメラ部の回転式リングやローレット加工、クラシックライカをエミュレーションする撮影モードとカメラ好き、ライカ好きなら決して見逃せない1台。詳しく紹介します！
▽放送情報
放送日： 2026年3月16日（月）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： ライカスマホ「Leitzphone」は誰でもアートな写真が撮れるバケモノ級カメラの巻：スマホ総研定例会372
▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）
【お知らせ】
「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
→ http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/
この連載の記事
-
第371回
YouTube復活のガラケーを実機レビュー！「MIVE ケースマ」はケータイとスマホの合体端末の巻：スマホ総研定例会371
-
第370回
YouTubeiPhone 17e？ 廉価版MacBook？ アップル新製品の予想＆願望を語るの巻：スマホ総研定例会370
-
第369回
YouTubePOCO F8 Proは最高峰のCPUと6210mAhバッテリーで9万円弱の良コスパ機の巻：スマホ総研定例会369
-
第368回
YouTubeiPhone Airに最適なモバイルバッテリー！ わずか6mm、シャオミのモバ充実機レビューの巻：スマホ総研定例会368
-
第367回
YouTube3万円台前半のNothing Phone (3a) Liteは良デザイン＆価格以上でスゴすぎの巻：スマホ総研定例会367
-
第366回
YouTube折りたたみiPhone？ Androidは？ 2026年スマホ大予想の巻：スマホ総研定例会366
-
第365回
YouTube【2025年】今買うべきスマホはこれ！スマホ総研が選ぶベストスマホ＆業界ニュースの巻：スマホ総研定例会365
-
第364回
YouTubenubia Foldは性能もコスパも◎！「折りたたみスマホ＝高価」はもう過去の巻：スマホ総研定例会364
-
第363回
YouTube5.3型で小型スマホ派大歓喜の「Mode 1 Pocket」レビューの巻：スマホ総研定例会363
-
第362回
YouTube売れ行きはともかく、iPhone Airは最高！の巻：スマホ総研定例会362
- この連載の一覧へ