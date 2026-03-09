毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

今回紹介するのは、韓国ALT社の日本市場参入第1弾の「MIVE ケースマ」です！ 本物のAndroidスマホでありながら、折りたたみケータイのスタイルを採用。タッチ操作もテンキーでの操作も可能で、通話の使いやすさとLINEの動作を両立しているという製品です。実際にどんなものなのか、詳しくお届け！

▽放送情報

放送日： 2026年3月9日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： 復活のガラケーを実機レビュー！「MIVE ケースマ」はケータイとスマホの合体端末の巻：スマホ総研定例会371

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）