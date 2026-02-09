毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

シャオミの高コスパスマホがまたまた登場！ Snapdragon 8 Eliteに高精細ディスプレー、大容量バッテリーとゲーム向けにピッタリなのに留まらず、今回は望遠カメラを含むカメラ機能の強化など、ハイエンド機としての魅力がアップ。それでいてお買い得なのは同じ。そんな1台を紹介します。

▽放送情報

放送日： 2026年2月9日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： POCO F8 Proは最高峰のCPUと6210mAhバッテリーで9万円弱の良コスパ機の巻：スマホ総研定例会369

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）