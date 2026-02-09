このページの本文へ

スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第369回

2026年2月9日（月）20時から生放送

POCO F8 Proは最高峰のCPUと6210mAhバッテリーで9万円弱の良コスパ機の巻：スマホ総研定例会369

2026年02月09日 07時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　シャオミの高コスパスマホがまたまた登場！　Snapdragon 8 Eliteに高精細ディスプレー、大容量バッテリーとゲーム向けにピッタリなのに留まらず、今回は望遠カメラを含むカメラ機能の強化など、ハイエンド機としての魅力がアップ。それでいてお買い得なのは同じ。そんな1台を紹介します。

▽放送情報
放送日：　2026年2月9日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　POCO F8 Proは最高峰のCPUと6210mAhバッテリーで9万円弱の良コスパ機の巻：スマホ総研定例会369

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

アスキーTV の生放送予定

YouTube

■2026年2月9日（月）20時から生放送

POCO F8 Proは最高峰のCPUと6210mAhバッテリーで9万円弱の良コスパ機の巻：スマホ総研定例会369

YouTube

■2026年2月12日（木）20時から生放送

自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～Panther Lakeはやっぱりスゴかった！Core Ultraシリーズ3搭載PCの性能検証～

YouTube

■2026年2月13日（金）お昼12時から生放送

「アスキーグルメNEWS」生放送（2026年2月13日号）

YouTube

■2026年2月13日（金）20時から生放送

『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（2/7～2/13ぶん）

ASCII倶楽部 デジデジ90アーカイブ
2023年版

ASCII倶楽部 デジデジ90アーカイブ
2022年版