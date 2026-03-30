毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

元祖タフネススマホの最新モデル「TORQUE G07」を紹介。ありとあらゆる耐久性テストにクリアしてきたTORQUEシリーズが新たに取り組んだのが耐泥水。泥水に浸かっても洗い流せるという驚きの性能に加えて、基本スペックも強化。実機でその魅力を詳しく見ていきます！

▽放送情報

放送日： 2026年3月30日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： 「TORQUE G07」は海水も泥水もOKなタフネススマホの究極進化型！ の巻：スマホ総研定例会374

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）