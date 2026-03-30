スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第374回
2026年3月30日（月）20時から生放送
「TORQUE G07」は海水も泥水もOKなタフネススマホの究極進化型！ の巻：スマホ総研定例会374
2026年03月30日 07時00分更新
毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。
元祖タフネススマホの最新モデル「TORQUE G07」を紹介。ありとあらゆる耐久性テストにクリアしてきたTORQUEシリーズが新たに取り組んだのが耐泥水。泥水に浸かっても洗い流せるという驚きの性能に加えて、基本スペックも強化。実機でその魅力を詳しく見ていきます！
▽放送情報
放送日： 2026年3月30日（月）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： 「TORQUE G07」は海水も泥水もOKなタフネススマホの究極進化型！ の巻：スマホ総研定例会374
▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）
【お知らせ】
「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
→ http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/
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