Snapdragon 8 Elite搭載で7万4980円!??? 望遠レンズも有りの「POCO F8 Pro」発売

2026年01月22日 09時00分更新

文● オカモト／ASCII

　シャオミ・ジャパンは、POCOブランドの新フラグシップスマホ「POCO F8 Pro」を発売。Snapdragon 8 Eliteを搭載しながら、先行価格で7万4980円という衝撃価格で登場した。

シャオミ

POCOブランドでハイエンドスマホとタブレットが登場

高性能スナドラを搭載しながら、先行価格で7万4980円は衝撃的！
6210mAhの大容量バッテリーに今回はカメラも望遠付きと強力

　いずれもお買い得なシャオミ製スマホの中でも、ゲーマーを中心とした若年層をメインターゲットとして、SoCやディスプレーを中心にコストを割くことで圧倒的なコスパを実現している「POCO」ブランド。その新フラグシップも驚きの価格と性能で登場した。

　まずSoCはSnapdragon 8 Elite。次世代の「Snapdragon 8 Elite Gen 5」はすでに発表されているものの、いずれにせよゲームにおける性能は圧倒的。「WildBoost Optimization」と名づけられた機能により、フレーム落ちの制御と低消費電力も両立するという。

シャオミ

現行最高峰級のSnapdragon 8 Eliteを搭載しながらお手頃価格で買えるのが最大の魅力

シャオミ

Antutuのスコアは300万点超え

　一方のディスプレーは、RGBサブピクセル構造を採用することで、1.5K解像度（1156×2510）ながら従来の2K解像度並みの精細さを実現するという有機ELパネルを採用（120Hz対応）。6.59型で本体の横幅は約75.25mm。ゲームをプレイするのに程よいサイズになっている。

シャオミ

程よいサイズも魅力の1つ。額縁の細さにも注目だ

シャオミ

一般的なAMOLEDと比べて、同じ解像度でもより高精細さをアピール

　サウンドも売り。「Sound By Bose」と名づけられたボーズとの共同チューニングによる、ステレオスピーカーを搭載してゲームプレイを盛り上げる。

　一方でPOCOのスマホは、「カメラはそこまででも」という印象もあったが、今回は光学2.5倍の望遠レンズ（5000万画素）を搭載。メインは1/1.55型で5000万画素の「Light Fusion 800」で、800万画素の超広角レンズとの3眼構成。価格帯を考えれば、満足できるカメラ性能だろう。

シャオミ

カメラは標準＋望遠＋超広角の3眼構成に。「Bose」のロゴも

　そのほか主なスペックは、12GBメモリー、256／512GBストレージ、6210mAhバッテリー（100W充電、22.5Wリバース充電対応）、画面内指紋センサー（＋顔認証）、nanoSIM×2／nanoSIM＋eSIM／eSIM×2、Android 16ベースのHyperOS 3など。FeliCaにこそ非対応だが、それを必要としないユーザーには文句なしとも言える1台だろう。

　通常価格は12GB／256GBモデルが8万9980円、12GB／512GBモデルが9万9980円だが、2月4日までの先行価格として、1万5000円引き（！）の7万4980円、8万4980円で販売される。カラバリは、ブラック／チタンシルバー／ブルーの3色。

シャオミ「POCO F8 Pro」の主なスペック
ディスプレー 6.59型有機EL（19.5：9） 120Hz対応
画面解像度 1156×2510
サイズ 75.25×157.49×8mm
重量 199g
CPU Snapdragon 8 Elite
内蔵メモリー 12GB
内蔵ストレージ 256 or 512GB
外部ストレージ 　
OS Android 16（HyperOS 3）
対応バンド 　
無線LAN 2.4GHz／5GHz対応
カメラ画素数 5000万画素（1/1.55型、OIS）
＋5000万画素（光学2.5倍望遠）
＋800万画素（超広角）
イン：800万画素
バッテリー容量 6210mAh（100W対応）
FeliCa／NFC ×／○
防水／防塵
生体認証 画面内指紋＋顔
SIM形状 nanoSIM×2／nanoSIM＋eSIM／eSIM×2
USB端子 Type-C
イヤホン端子 ×
カラバリ ブラック、チタンシルバー、ブルー
発売日 1月22日
価格（右は先行価格） 8万9980円／7万4980円
（12GB＋256GB）
9万9980円／8万4980円
（12GB＋512GB）

POCOの新タブレットは2.5K解像度の12.1型「POCO Pad M1」
オプションのペンやキーボードとの組み合わせも可能

　POCOブランドからは、ミドルクラスのタブレット「POCO Pad M1」が登場。すでに販売が開始されている。価格は4万9980円で、2月4日までの先行販売では5000円引きの4万4980円となる。

シャオミ

続いてはタブレット

シャオミ

12.1型ということで大型。映像を楽しむのに特に良さそうだ

　POCO Pad M1は2560×1600という高精細な12.1型液晶（120Hz対応）を搭載。SoCはSnapdragon 7s Gen 4で、12000mAhという大容量バッテリー（33W対応）を組み合わせることで、映像や軽めのゲームを存分に楽しめる。

シャオミ

12000mAhの大容量バッテリーを搭載しつつ、厚みは7.5mmとほどほど

　また、オプションでペン（4980円）やキーボード（6980円）、専用カバー（3980円）が用意されているのも特徴。シャオミ製スマホとの間での連携機能もあり、スマホ側での操作をすることなくテザリング機能を利用したり、スマホに来た着信に応答するといったことも可能。

シャオミ

ペンやキーボードも用意されている

　主なスペックは8GBメモリー、128GBストレージ（microSD対応）、800万画素カメラ（イン800万画素）、顔認証、クアッドスピーカー、Android 15ベースのHyperOS 2など。カラバリはブルーとブラックの2色。

 

