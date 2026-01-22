Snapdragon 8 Elite搭載で7万4980円!??? 望遠レンズも有りの「POCO F8 Pro」発売

シャオミ・ジャパンは、POCOブランドの新フラグシップスマホ「POCO F8 Pro」を発売。Snapdragon 8 Eliteを搭載しながら、先行価格で7万4980円という衝撃価格で登場した。

高性能スナドラを搭載しながら、先行価格で7万4980円は衝撃的！

6210mAhの大容量バッテリーに今回はカメラも望遠付きと強力

いずれもお買い得なシャオミ製スマホの中でも、ゲーマーを中心とした若年層をメインターゲットとして、SoCやディスプレーを中心にコストを割くことで圧倒的なコスパを実現している「POCO」ブランド。その新フラグシップも驚きの価格と性能で登場した。

まずSoCはSnapdragon 8 Elite。次世代の「Snapdragon 8 Elite Gen 5」はすでに発表されているものの、いずれにせよゲームにおける性能は圧倒的。「WildBoost Optimization」と名づけられた機能により、フレーム落ちの制御と低消費電力も両立するという。

一方のディスプレーは、RGBサブピクセル構造を採用することで、1.5K解像度（1156×2510）ながら従来の2K解像度並みの精細さを実現するという有機ELパネルを採用（120Hz対応）。6.59型で本体の横幅は約75.25mm。ゲームをプレイするのに程よいサイズになっている。

サウンドも売り。「Sound By Bose」と名づけられたボーズとの共同チューニングによる、ステレオスピーカーを搭載してゲームプレイを盛り上げる。

一方でPOCOのスマホは、「カメラはそこまででも」という印象もあったが、今回は光学2.5倍の望遠レンズ（5000万画素）を搭載。メインは1/1.55型で5000万画素の「Light Fusion 800」で、800万画素の超広角レンズとの3眼構成。価格帯を考えれば、満足できるカメラ性能だろう。

そのほか主なスペックは、12GBメモリー、256／512GBストレージ、6210mAhバッテリー（100W充電、22.5Wリバース充電対応）、画面内指紋センサー（＋顔認証）、nanoSIM×2／nanoSIM＋eSIM／eSIM×2、Android 16ベースのHyperOS 3など。FeliCaにこそ非対応だが、それを必要としないユーザーには文句なしとも言える1台だろう。

通常価格は12GB／256GBモデルが8万9980円、12GB／512GBモデルが9万9980円だが、2月4日までの先行価格として、1万5000円引き（！）の7万4980円、8万4980円で販売される。カラバリは、ブラック／チタンシルバー／ブルーの3色。

シャオミ「POCO F8 Pro」の主なスペック ディスプレー 6.59型有機EL（19.5：9） 120Hz対応 画面解像度 1156×2510 サイズ 75.25×157.49×8mm 重量 199g CPU Snapdragon 8 Elite 内蔵メモリー 12GB 内蔵ストレージ 256 or 512GB 外部ストレージ OS Android 16（HyperOS 3） 対応バンド 無線LAN 2.4GHz／5GHz対応 カメラ画素数 5000万画素（1/1.55型、OIS）

＋5000万画素（光学2.5倍望遠）

＋800万画素（超広角）

イン：800万画素 バッテリー容量 6210mAh（100W対応） FeliCa／NFC ×／○ 防水／防塵 ／ 生体認証 画面内指紋＋顔 SIM形状 nanoSIM×2／nanoSIM＋eSIM／eSIM×2 USB端子 Type-C イヤホン端子 × カラバリ ブラック、チタンシルバー、ブルー 発売日 1月22日 価格（右は先行価格） 8万9980円／7万4980円

（12GB＋256GB）

9万9980円／8万4980円

（12GB＋512GB）

POCOの新タブレットは2.5K解像度の12.1型「POCO Pad M1」

オプションのペンやキーボードとの組み合わせも可能

POCOブランドからは、ミドルクラスのタブレット「POCO Pad M1」が登場。すでに販売が開始されている。価格は4万9980円で、2月4日までの先行販売では5000円引きの4万4980円となる。

POCO Pad M1は2560×1600という高精細な12.1型液晶（120Hz対応）を搭載。SoCはSnapdragon 7s Gen 4で、12000mAhという大容量バッテリー（33W対応）を組み合わせることで、映像や軽めのゲームを存分に楽しめる。

また、オプションでペン（4980円）やキーボード（6980円）、専用カバー（3980円）が用意されているのも特徴。シャオミ製スマホとの間での連携機能もあり、スマホ側での操作をすることなくテザリング機能を利用したり、スマホに来た着信に応答するといったことも可能。

主なスペックは8GBメモリー、128GBストレージ（microSD対応）、800万画素カメラ（イン800万画素）、顔認証、クアッドスピーカー、Android 15ベースのHyperOS 2など。カラバリはブルーとブラックの2色。