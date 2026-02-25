1月15日にシャオミが「REDMI Note 15シリーズ」を発売した。2.5mからの落下にも耐える堅牢性が売りでFeliCa入りの上位モデル「REDMI Note 15 5G Pro」と、そこまで頑強ではないものの、薄型・軽量ながら安心して使える耐久性を備えた「REDMI Note 15 5G」。Proは5万4980円～、無印は4万4980円～と、財布にやさしい価格も魅力だ。

どちらを選ぶのが得策なのか？ シャオミ・ジャパンから両方を借りて、じっくり使い比べてみた。

似ているようで微妙に違うスペック

まず、両モデルの主なスペックの違いを押さえておこう。

REDMI Note 15 5G REDMI Note 15 5G Pro メーカー シャオミ 価格 4万4980円～ 5万4980円～ ディスプレー 6.77型（772×1280） 6.83型（2392×1080） サイズ 75.42×164×7.35mm 78.09×163.61×7.96mm 重量 189g 200g CPU Snapdragon 6 Gen 3 MediaTek Dimensity 7400-Ultra 内蔵メモリー 8GB 内蔵ストレージ 256/512GB 外部メモリー microSD（最大1TB） × カメラ画素数 メイン（1億800万画素）

＋超広角（800万画素）／イン 2000万画素 メイン（2億画素）

＋超広角（800万画素）／イン 2000万画素 バッテリー容量 5520mAh（45W） 6300mAh（45W） eSIM × ○ FeliCa／NFC ×／○ ○／○ 防水／防塵 IP66 IP68 カラバリ ブラック、グレイシャーブルー、ミストパープル ブラック、グレイシャーブルー、チタングレー

REDMI Note 15 5G Pro（以下、Pro）のほうが、プロセッサー、ディスプレー、カメラのスペックが若干高い。バッテリーはどちらも大容量だが、Proは6300mAhで、かなりの電池持ちを期待できる。使い勝手に影響しそうな差分としては、ProはeSIM、FeliCa（おサイフケータイ）に対応している。一方、REDMI Note 15 5G（以下、無印）は、microSDカードを装着できることが利点。

なお、無印もmicroSDを使わなければ、nanoSIMを2枚装着して、2回線を併用できる。

Proのほうが画面が大きいが

持ちやすさでは無印に利がある

パッと見の印象が近い2機種だが、実際に手に持った感覚には大きな差があった。Proはフラットボディーで画面が大きく、横幅は約78.1mmある。約210gと重く、片手持ちでの細かな操作には向かない。

一方、無印は6.77型の大画面を搭載しつつ、左右のべセルが細く、カーブが施されている。そのため、横幅は約75.4mmに抑えられており、片手持ちでも操作しやすいのが利点。約7.4mmの薄さで、重さは約178g。長時間使い続けても、手が疲れにくいだろう。

Proの2億画素カメラは、撮影画質にも満足必至

背面パネルの上部中央に配置されたリアカメラは、3眼+フラッシュに見えるが、実際にはメイン（広角）+超広角の2眼だ。

どちらも、4～5万円のスマホとしてオーバースペックとも思える高画素カメラを搭載。Proのメインカメラは2億画素で、望遠はないものの2倍、4倍は光学ズーム相当の画質で撮影可能。最大30倍ズームまで迫れる。無印は1億800万画素で、ワンタッチで3倍に切り替えられ、鮮明な画質で撮影できる。ズームは最大20倍。望遠カメラがなくても、不便はなさそうだ。

実際に撮影してみると、色味に大きな違いが出た。Proのほうがナチュラルな色で写り、無印は明るく写るが、ややベッタリした色調になることがあった。好みにもよるだろうが、色の再現性ではProが優位だ。