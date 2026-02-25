このスマホ、ホントに買い？ 話題のスマホ徹底レビュー 第566回
コスパが魅力のミドルクラスのAndroid「REDMI Note 15」の2モデルはどっちがいい？ 使い比べた
2026年02月25日 12時00分更新
1月15日にシャオミが「REDMI Note 15シリーズ」を発売した。2.5mからの落下にも耐える堅牢性が売りでFeliCa入りの上位モデル「REDMI Note 15 5G Pro」と、そこまで頑強ではないものの、薄型・軽量ながら安心して使える耐久性を備えた「REDMI Note 15 5G」。Proは5万4980円～、無印は4万4980円～と、財布にやさしい価格も魅力だ。
どちらを選ぶのが得策なのか？ シャオミ・ジャパンから両方を借りて、じっくり使い比べてみた。
似ているようで微妙に違うスペック
まず、両モデルの主なスペックの違いを押さえておこう。
|REDMI Note 15 5G
|REDMI Note 15 5G Pro
|メーカー
|シャオミ
|価格
|4万4980円～
|5万4980円～
|ディスプレー
|6.77型（772×1280）
|6.83型（2392×1080）
|サイズ
|75.42×164×7.35mm
|78.09×163.61×7.96mm
|重量
|189g
|200g
|CPU
|Snapdragon 6 Gen 3
|MediaTek Dimensity 7400-Ultra
|内蔵メモリー
|8GB
|内蔵ストレージ
|256/512GB
|外部メモリー
|microSD（最大1TB）
|×
|カメラ画素数
|メイン（1億800万画素）
＋超広角（800万画素）／イン 2000万画素
|メイン（2億画素）
＋超広角（800万画素）／イン 2000万画素
|バッテリー容量
|5520mAh（45W）
|6300mAh（45W）
|eSIM
|×
|○
|FeliCa／NFC
|×／○
|○／○
|防水／防塵
|IP66
|IP68
|カラバリ
|ブラック、グレイシャーブルー、ミストパープル
|ブラック、グレイシャーブルー、チタングレー
REDMI Note 15 5G Pro（以下、Pro）のほうが、プロセッサー、ディスプレー、カメラのスペックが若干高い。バッテリーはどちらも大容量だが、Proは6300mAhで、かなりの電池持ちを期待できる。使い勝手に影響しそうな差分としては、ProはeSIM、FeliCa（おサイフケータイ）に対応している。一方、REDMI Note 15 5G（以下、無印）は、microSDカードを装着できることが利点。
なお、無印もmicroSDを使わなければ、nanoSIMを2枚装着して、2回線を併用できる。
Proのほうが画面が大きいが
持ちやすさでは無印に利がある
パッと見の印象が近い2機種だが、実際に手に持った感覚には大きな差があった。Proはフラットボディーで画面が大きく、横幅は約78.1mmある。約210gと重く、片手持ちでの細かな操作には向かない。
一方、無印は6.77型の大画面を搭載しつつ、左右のべセルが細く、カーブが施されている。そのため、横幅は約75.4mmに抑えられており、片手持ちでも操作しやすいのが利点。約7.4mmの薄さで、重さは約178g。長時間使い続けても、手が疲れにくいだろう。
Proの2億画素カメラは、撮影画質にも満足必至
背面パネルの上部中央に配置されたリアカメラは、3眼+フラッシュに見えるが、実際にはメイン（広角）+超広角の2眼だ。
どちらも、4～5万円のスマホとしてオーバースペックとも思える高画素カメラを搭載。Proのメインカメラは2億画素で、望遠はないものの2倍、4倍は光学ズーム相当の画質で撮影可能。最大30倍ズームまで迫れる。無印は1億800万画素で、ワンタッチで3倍に切り替えられ、鮮明な画質で撮影できる。ズームは最大20倍。望遠カメラがなくても、不便はなさそうだ。
実際に撮影してみると、色味に大きな違いが出た。Proのほうがナチュラルな色で写り、無印は明るく写るが、ややベッタリした色調になることがあった。好みにもよるだろうが、色の再現性ではProが優位だ。
この連載の記事
-
第565回
スマホLeitz Phoneの正統進化!? Xiaomi 17 Ultra by Leicaが示す「真のライカスマホ」の完成度
-
第564回
スマホ大画面と大容量バッテリーが魅力の「REDMI 15 5G」は中高年世代にオススメ
-
第563回
スマホ「スマホ」の域を超えた200倍望遠の世界。究極のカメラフォン「vivo X300 Pro」の実力
-
第562回
スマホRICOH GRコラボスマホのrealme「GT8 Pro」はカメラを再定義するモデルだ
-
第561回
スマホ「nubia Flip 3」で折りたたみスマホの民主化が加速。デカくなった外画面と軽量ボディーが魅力！
-
第560回
スマホお年玉で買いたい！ 2025年に最も輝いていたベストバイスマホ3選
-
第559回
スマホnubiaも薄型！ 5.9mmの超薄型ボディーにトリプルカメラ搭載の「nubia Air」
-
第558回
スマホ手のひらサイズでサッと開く！モトローラ「razr 60」を使って感じた驚きの軽さと操作感
-
第557回
スマホ「ハッセルブラッドウルトラクリア」で撮る世界に感動！ OPPO Find X9シリーズは爆速快適に写真を撮りまくれる
-
第556回
スマホ世界初の「水冷」搭載ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Pro」を日本上陸前にチェック！
- この連載の一覧へ