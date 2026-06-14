長時間のPC作業でなにかと疲れがちな手首や腕。その対策として人気があるのがトラックボールです。というのも、手首をやや立てた状態で操作でき、またマウスのように本体を上下左右に動かす必要がないためです。

とはいえ、ボールを指で動かす独特の操作には慣れが必要。ですが、慣れさえすればクセになる、これしかないという人も多い周辺機器です！

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