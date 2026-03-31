おしゃれな部屋にはレコードプレーヤーがある。かなり前から憧れていました。棚に並ぶジャケット、ゆったりと流れる音楽、ちょっとした“儀式感”のある再生体験。デジタル全盛の今だからこそ、あえて手間のかかるアナログの感触にひかれる瞬間ってありますよね。

ただ、最初の一歩踏み出せなかったのにはそれなりに理由があります。

レコードプレーヤーって、とにかくお金や手間がかかる印象です。そんな中で見つけたのがこの製品。Bluetooth接続に対応しているだけでなく、USB経由でレコード音源の録音までできるという優れものです。つまり、「アナログの良さ」と「デジタルの便利さ」をいいバランスで両立している1台でした。