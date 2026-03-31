あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第85回
ソニー「PS-LX5BT」
5万円レコードプレーヤーとしてはかなり良い 見た目もちゃんとしていてBluetoothでも飛ばせる
2026年03月31日 17時00分更新
おしゃれな部屋にはレコードプレーヤーがある。かなり前から憧れていました。棚に並ぶジャケット、ゆったりと流れる音楽、ちょっとした“儀式感”のある再生体験。デジタル全盛の今だからこそ、あえて手間のかかるアナログの感触にひかれる瞬間ってありますよね。
ただ、最初の一歩踏み出せなかったのにはそれなりに理由があります。
レコードプレーヤーって、とにかくお金や手間がかかる印象です。そんな中で見つけたのがこの製品。Bluetooth接続に対応しているだけでなく、USB経由でレコード音源の録音までできるという優れものです。つまり、「アナログの良さ」と「デジタルの便利さ」をいいバランスで両立している1台でした。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）手軽ながら本格的な音楽体験ができるレコードプレーヤー
2）Bluetooth接続でワイヤレス環境でも快適に楽しめる
3）録音用USB端子を搭載し、デジタル化にも対応
購入時に注意したいポイント
1）針交換などはサービス対応で自由なカスタマイズは難しい
2）録音ソフトは付属しないため自分で用意が必要
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第85回
スマホガチな伝説多数の頑丈スマホがさらに超進化。この外観とゴツさ、あらためて最高でしょ！
-
第84回
スマホこれが今のスマホ界の頂点だ！ iPhoneすら相手にならない史上最高のアンドロイド
-
第82回
PC俺ならMacBook Proよりこっち！いいパーツ全部入りのWindowsノートパソコン「Lenovo Yoga Pro」
-
第81回
ケース発想が天才！14インチ液晶を丸ごと搭載したCORSAIRの変態PCケースが意外にも実用的で最高！
-
第80回
スマホ「10万のタブレット買うの、もうやめない？」 3.2K画面＆激軽485gの『Xiaomi Pad 8』でエンタメ環境が劇的に変わるぞ
-
第79回
スマホライカライカライカ！ デザインも撮影モードもライカ、究極カメラスマホはやっぱりこれな
-
第78回
iPhone/Mac【マストアイテム】声の悪いYouTuberはつまらない、Shureで解決だ‼︎
-
第77回
スマホ俺ならPixelよりこっち！ AIもカメラもCPUもすべてが最高クラスなハイエンドスマホ
-
第76回
トピックス【デカさは正義】本物ノートより大きい電子ペーパーが気持ちよすぎる
-
第75回
PCほぼOS代じゃん！ 4万円台でWindows 11 Pro搭載の手のひらPCがあるって知ってた？
- この連載の一覧へ