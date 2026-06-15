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Dynabook「dynabook V8（P1V8APBL）」
超個性派ノートパソコン発見！1kg切りな上に、ワコムの液タブ機能入りかよ
2026年06月15日 17時00分更新
カフェやコワーキングスペースで仕事や勉強をすることを考えて、「ノートパソコンとiPad、どっちを買おう……？」と悩んでいる人いませんか？
キーボードでガシガシ文字を入力したいけれど、ノートに手書きでメモをしたり、ちょっとしたイラストを描いたりもしたい。そんなわがままな願いを1台で叶えてくれる「超個性派モデル」が登場しました。
注目ポイントは、本格的なペン操作ができるノートパソコンにもかかわらず、1kg切りという軽さを実現している点です。これまで「お絵描きするならiPadや、スペースをとる液晶タブレットを繋ぐしかない」と諦めていた人にとって、まさに理想の一台と言えるかもしれません。
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