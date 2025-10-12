あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第148回
Samsung「Galaxy Tab S11 Ultra」
iPad Proに真っ向対抗できるのはコレだけ！ 文句なしのウルトラハイエンドAndroidタブ「Galaxy Tab S11 Ultra」
2025年10月12日 17時00分更新
タブレット市場において「iPad Pro」は事実上の頂点と言える存在です。性能、表示品質、アプリの充実度、アクセサリーの豊富さまで、ユーザーからの信頼は厚く、Androidタブレットはどうしても“じゃない方”という扱いをされがちです。
ですが、その印象を崩し得るモデルを紹介します。それがサムスン電子の「Galaxy Tab S11 Ultra」です。
これまで数々のハイエンドタブレットを試してきた筆者ですが、本機ほど完成度の高いAndroidタブレットはなかなか出会えません。14.6型の大型ディスプレーにハイエンドの性能、最新のGalaxy AIを使った便利機能、Sペンを使ったクリエイティブ、そしてAndroid陣営の王者・サムスン製という安心感。
20万円弱からという価格も含めて挑戦的なモデルではあるものの、Androidタブレットにおける頂点とも言える1台であることは間違いありません。iPad Proと真っ向勝負ができる、唯一無二の存在。それがGalaxy Tab S11 Ultraです。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）大迫力の14.6型有機ELと5mm強の極薄ボディー
2）さらに進化したSペンとGalaxy AIの組み合わせ
3）Samsung DeXで実現するPCライクな操作性と生産性
購入時に注意したい側面
1）価格もウルトラ級の19万3600円～
2）純正キーボードカバーは別売り
■Amazon.co.jpで購入
この連載の記事
-
第147回
PC俺ならMacBookよりこっち！ 今いちばん美しいWindowsノートパソコン【Dell 14 Premium】
-
第146回
スマホ6万円台で買えるガチ最強クラスタブレット SoCもディスプレーも文句なし！
-
第145回
PC【コスパ良】Ryzen搭載で低価格/高性能を両立するDellの新エントリーノートPC
-
第144回
PC【無線なのにガチ高速レスポンス】 世界初技術のUWBマウスが凄すぎた！
-
第143回
AV【話題】パワーアップした小型アクションカメラの傑作「Insta360 GO Ultra」
-
第142回
デジカメコンデジ冬の時代に見つけた高コスパ＆3倍ズームのデジタルカメラを試してみた
-
第141回
AVあのオシャレヘッドフォンを試してみた 音質、ノイキャン、バッテリーは？見た目以外の性能も優秀過ぎてびっくり！
-
第140回
ホビー安い！軽い！小さい！この自転車用レーダーが欲しすぎる
-
第139回
sponsoredコスパに優れて使いやすい！ UGREENの最新エントリーNASが超便利
-
第138回
スマホ100倍ズームがスゴすぎる！ 「Pixel 10 Pro XL」の最強AIスマホを試してみた
- この連載の一覧へ