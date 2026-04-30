あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第113回
TCL JAPAN ELECTRONICS「TCL Note A1 NXTPAPER」
【書き味スゴすぎ】電子ペーパーのイメージ覆しまくりな超絶メモ端末 チャレンジする価値あり
2026年04月30日 17時00分更新
正直に言ってしまうと、この製品は誰にでもオススメできるタイプのガジェットではありません。メモ書きに特化した端末に約10万円という価格を支払う――この時点で、かなり尖った選択肢であることは間違いありません。
しかし、その常識をあえて飛び越えた先にある体験こそが、今回紹介する「TCL Note A1 NXTPAPER」の本質です。この製品はどちらかというと「刺さる人にはとことん刺さる」タイプのガジェットに感じます。メモという行為に価値を見出せるかどうか。その一点に、購入の判断が集約されるといっても過言ではありません。
【目次】この記事で書かれていること：
TCL Note A1 NXTPAPERを購入する3つのメリット
1）電子ペーパーの常識を破壊するディスプレーと書き心地
2）万年筆型スタイラスが生み出す“書く楽しさ”
3）録音＋AIで“思考の整理”までサポート
購入時に確認したい2つのポイント
1）Androidベースでも自由度は低い
2）10万円という価格に見合うかは極めて人を選ぶ
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