正直に言ってしまうと、この製品は誰にでもオススメできるタイプのガジェットではありません。メモ書きに特化した端末に約10万円という価格を支払う――この時点で、かなり尖った選択肢であることは間違いありません。

しかし、その常識をあえて飛び越えた先にある体験こそが、今回紹介する「TCL Note A1 NXTPAPER」の本質です。この製品はどちらかというと「刺さる人にはとことん刺さる」タイプのガジェットに感じます。メモという行為に価値を見出せるかどうか。その一点に、購入の判断が集約されるといっても過言ではありません。