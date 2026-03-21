A4サイズの大学ノートより大きな電子ペーパー端末

思う存分に手書きメモが取れるこの気持ちよさ

電子ペーパー端末といえば、軽くメモ書きしたり、電子書籍を読んだり、コンパクトな端末を思い浮かべるものでしょう。しかしながら、もし「ノートとして本気で使える電子ペーパー」があるとしたらどうでしょうか。紙のノートと同じように広々と書けて、しかもデジタルの便利さも備えている。そんな理想をそのまま形にしたような製品がありました。

「BOOX Note Max」は、13.3型のモノクロE Inkパネルを搭載した電子ペーパータブレットです。A4サイズの大学ノートよりも大きい画面に、思い切り手書きでメモを書き込めるというインパクトはかなりのもの。紙のノートに近い感覚で使えるのに、データとして保存できる。まさに“デカさは正義“と言いたくなる電子ペーパーです。

※：今回のテスト機材はSKT株式会社から貸与を受けました。