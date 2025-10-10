このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第146回

nubia「nubia Pad Pro」

6万円台で買えるガチ最強クラスタブレット　SoCもディスプレーも文句なし！

2025年10月10日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

arrows

性能もコスパも「ちょうどいい」を超えた1台

　Androidタブレットの市場は、安価でそこそこの性能のモデルか、高価なハイエンドモデルかの二極化が進んでいます。ただ、「動画やゲームを大画面で存分に楽しみたいけど、10万円以上を出すのは厳しい……」というジレンマを抱えている方もいるようです。

　「nubia Pad Pro」は、そんなあなたの悩みを一撃で解決してくれる、お買い得なのに「ガチ最強クラス」と呼ぶにふさわしいタブレットです。

　SoC（CPU）に一世代前ながらハイエンド級の「Snapdragon 8 Gen 3」を搭載。10.9型液晶は144Hzのリフレッシュレートに対応。メモリーは最大16GB、ストレージも最大512GB、バッテリーは10100mAhを搭載しながら価格は6万9800円～。このスペックと価格のバランスは衝撃とも言えます。

　本記事では、この驚異的なタブレットがなぜ「買い」なのか、その魅力を徹底的にレビューしていきます。

【目次】この記事で書かれていること：

nubia Pad Proのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）6万円台なのに圧倒的パワーのSoC
2）映像美と迫力のサウンドに浸る、極上のエンタメ体験
3）1日中遊びつくせる大容量バッテリーと66W急速充電

購入時に注意したい側面
1）高性能SoCゆえの発熱はどの程度か？
2）日本でのサポート体制は安心できるか？

まとめ
詳細スペック情報

■Amazon.co.jpで購入

