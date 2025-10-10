あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第146回
nubia「nubia Pad Pro」
6万円台で買えるガチ最強クラスタブレット SoCもディスプレーも文句なし！
2025年10月10日 17時00分更新
性能もコスパも「ちょうどいい」を超えた1台
Androidタブレットの市場は、安価でそこそこの性能のモデルか、高価なハイエンドモデルかの二極化が進んでいます。ただ、「動画やゲームを大画面で存分に楽しみたいけど、10万円以上を出すのは厳しい……」というジレンマを抱えている方もいるようです。
「nubia Pad Pro」は、そんなあなたの悩みを一撃で解決してくれる、お買い得なのに「ガチ最強クラス」と呼ぶにふさわしいタブレットです。
SoC（CPU）に一世代前ながらハイエンド級の「Snapdragon 8 Gen 3」を搭載。10.9型液晶は144Hzのリフレッシュレートに対応。メモリーは最大16GB、ストレージも最大512GB、バッテリーは10100mAhを搭載しながら価格は6万9800円～。このスペックと価格のバランスは衝撃とも言えます。
本記事では、この驚異的なタブレットがなぜ「買い」なのか、その魅力を徹底的にレビューしていきます。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）6万円台なのに圧倒的パワーのSoC
2）映像美と迫力のサウンドに浸る、極上のエンタメ体験
3）1日中遊びつくせる大容量バッテリーと66W急速充電
購入時に注意したい側面
1）高性能SoCゆえの発熱はどの程度か？
2）日本でのサポート体制は安心できるか？
■Amazon.co.jpで購入
この連載の記事
-
第145回
PC【コスパ良】Ryzen搭載で低価格/高性能を両立するDellの新エントリーノートPC
-
第144回
PC【無線なのにガチ高速レスポンス】 世界初技術のUWBマウスが凄すぎた！
-
第143回
AV【話題】パワーアップした小型アクションカメラの傑作「Insta360 GO Ultra」
-
第142回
デジカメコンデジ冬の時代に見つけた高コスパ＆3倍ズームのデジタルカメラを試してみた
-
第141回
AVあのオシャレヘッドフォンを試してみた 音質、ノイキャン、バッテリーは？見た目以外の性能も優秀過ぎてびっくり！
-
第140回
ホビー安い！軽い！小さい！この自転車用レーダーが欲しすぎる
-
第139回
sponsoredコスパに優れて使いやすい！ UGREENの最新エントリーNASが超便利
-
第138回
スマホ100倍ズームがスゴすぎる！ 「Pixel 10 Pro XL」の最強AIスマホを試してみた
-
第137回
スマホ【iPhoneよりもオシャレ】人とは違うスマホを使うならNothing Phone (3)
-
第136回
AV【最強ギターアンプ】1台でここまでやる？ 世界中の弦楽器奏者にすすめたい俺も買ったSpark
- この連載の一覧へ