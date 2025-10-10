性能もコスパも「ちょうどいい」を超えた1台

Androidタブレットの市場は、安価でそこそこの性能のモデルか、高価なハイエンドモデルかの二極化が進んでいます。ただ、「動画やゲームを大画面で存分に楽しみたいけど、10万円以上を出すのは厳しい……」というジレンマを抱えている方もいるようです。

「nubia Pad Pro」は、そんなあなたの悩みを一撃で解決してくれる、お買い得なのに「ガチ最強クラス」と呼ぶにふさわしいタブレットです。

SoC（CPU）に一世代前ながらハイエンド級の「Snapdragon 8 Gen 3」を搭載。10.9型液晶は144Hzのリフレッシュレートに対応。メモリーは最大16GB、ストレージも最大512GB、バッテリーは10100mAhを搭載しながら価格は6万9800円～。このスペックと価格のバランスは衝撃とも言えます。

本記事では、この驚異的なタブレットがなぜ「買い」なのか、その魅力を徹底的にレビューしていきます。

