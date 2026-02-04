このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第35回

Nothing「Nothing Phone (3a) Lite」

全部入りアンドロイドが3万円台前半　防滴、防塵、FeliCaでこの見た目「Nothing Phone (3a) Lite」

2026年02月04日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

　「安いスマホが欲しいけど、シニア向けっぽいのは嫌だ……」そんなわがままな願いをかなえる、強力スマホが登場しました。それが「Nothing Phone (3a) Lite」です。

　最近のスマホはすっかり高価になり、まともに使える性能だと10万円以上が当たり前のイメージがあります。しかし、この製品はなんと3万2890円という驚きの価格を実現しました。しかもこの価格帯のスマホといえば、動作がカクカクしたり、デザインが安っぽかったりすることが多いのですが、本機は全然違います。

　手に取った瞬間にわかる高級感と、最新のゲームもそれなりにこなせるパワー、そして日本で暮らす上で欠かせないおサイフケータイまで搭載しているのです。正直、この価格設定は「ヤバすぎ」の一言。スマホのコスパの常識を塗り替える、今一番熱い1台を解説します。

【目次】この記事で書かれていること：

Nothing Phone (3a) Liteのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）3万2890円という価格がもたらす衝撃
2）所有欲を満たす唯一無二のデザイン
3）カメラ性能と日本向け機能の両立

購入時に注意したいポイント
1）性能とカメラの限界について
2）防水防塵性能のレベルが微妙

まとめ
詳細スペック情報

