ここ最近、スマホ市場でじわじわと存在感を高めているのが、モトローラです。「ちゃんと使えるシンプルなスマホを手頃な価格で出す」スタンスを貫き、確実にファンを増やしてきました。そして今回登場したのが、「motorola edge 60」。またやってくれました、と言いたくなる1台です。

価格は4万円台半ば。今のスマホ市場を見渡せば、エントリーモデルが3万円前後、ハイエンドは10万円超えが当たり前という時代。その中で「ミドルクラスの全部入り」がこの価格帯で出てくるのは、やはりインパクトがあります。

では実際に、どんな人に刺さるのか。購入するメリットから順番に見ていきましょう。