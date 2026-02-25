このページの本文へ

Nothing Phone (4a)にはピンクあり！ 透明＋ピンクは良すぎない？

2026年02月25日 22時45分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　Nothingは、3月5日（現地時間、日本時間同日19時30分）に正式発表を予定している「Nothing Phone (4a)」の情報を更新。新色「ピンク」の存在を公表した。

Nothing

　白・黒・青といったイメージが強かったNothingに突如現れたピンク。これは「欲しい！」の一言。正式発表にも期待が持てそうだ。


■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン