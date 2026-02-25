Nothing Phone (4a)にはピンクあり！ 透明＋ピンクは良すぎない？

Nothingは、3月5日（現地時間、日本時間同日19時30分）に正式発表を予定している「Nothing Phone (4a)」の情報を更新。新色「ピンク」の存在を公表した。

白・黒・青といったイメージが強かったNothingに突如現れたピンク。これは「欲しい！」の一言。正式発表にも期待が持てそうだ。