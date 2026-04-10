アスキーのちょこっとニュース 第3回
やっぱりモテるのはiPhone一強!? 独身女性の好感度調査で判明した、実は「かっこいい」と思われる意外な“個性派スマホ”とは？
2026年04月10日 18時00分更新
スマホはただの道具といえばただの道具だが、常日頃から携帯して、あらゆることに使う分、他のツールに比べて、愛着を持ちやすい存在でもある。
使っているモデルやカラーに、「その人のセンス」が出る面もあると思う。なんとなく、最新iPhoneを持っている人は、トレンドに敏感そうだったり、廉価なモデルを使う人は、コストパフォーマンスを重視していそうだったり。
じゃあ、「モテるスマホ」って、あるのだろうか？
独身女性を対象にしたとある調査で明らかになったのは、意外な（？）あのブランドが「かっこいい」という評価でトップに立つという、ちょっと予想外の結果だった。
そのブランドとは、ズバリ「Nothing」だ。63.9％で1位となり、2位の「ASUS」（46.5％）に17ポイント以上の差をつけている。Nothingはイギリスに拠点を置くブランドで、透明なパネルやLEDを用いた独自のデザインが特徴的。他にないデザインが、強い印象を与えているのだろうか。
なお認知度では「iPhone」が87.7％でトップとなり、「Google Pixel」（80.6％）、「AQUOS」（77.2％）、「Xperia」（74.9％）、「Galaxy」（72.3％）などが続いた。好感度についても「iPhone」が3.85（5段階評価）で1位となり、2位の「ZTE」（3.30）に大きな差をつけた。認知度・好感度ともに、iPhoneはやはり突出した存在であることがわかる。
広くの人に好かれるか、それとも「かっこいい軸」で強く刺さるか。スマホ選びひとつで、その人の印象や、「モテ」に影響が出てくるとしたら……これはなかなか、無視できない話かもしれない。
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