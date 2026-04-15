Nothingが3月にロンドンで発表した新型スマートフォン「Nothing Phone (4a)」と上位モデルの「Nothing Phone (4a) Pro」が、ついに日本でも発売されます。

いずれも予約は今日15日から、発売日は22日からです。オンラインストアでの価格はNothing Phone (4a)が、8GB＋128GBのモデルが5万8800円、8GB＋256GBのモデルが6万4800円です。上位モデルのNothing Phone (4a) Proは12GB＋256GBで7万9800円となっています。

なお、Nothing Phone (4a)はauのオンラインショップ、au Style、KDDI直営店でも取り扱います。Nothing Phone (4a) Proは国内キャリアで唯一楽天モバイルから販売します。

シースルーとLEDライトを継承しピンクが可愛い

Nothing (4a)

Nothing (4a)は、前面および背面にコーニング社のゴリラガラスを採用しており、剛性を高めています。内部が透けて見える特徴的なシースルーデザインを継承しつつ、背面にはタイマーなどの情報を表示できるマイクロLEDを用いた「グリフバー」が新たに搭載されました。

ディスプレーは6.77型有機ELを採用し、解像度は1.5K、最大輝度は4500ニトと非常に明るくなっています。SoCはSnapdragon 7 Gen 4を搭載し、メモリーは8GB、内蔵ストレージは128/256GBです。また、バッテリー容量は5080mAhで、50Wの急速充電に対応します。1200回の充電サイクルを経ても90％の容量を維持できるそうです。

カメラ機能については、メインにサムスン製の大型センサーを使用した50MPのカメラ、同じく50MPのペリスコープ型望遠カメラ、ソニー製の8MP超広角の3眼構成です。望遠は光学3.5倍、ロスレス7倍、そして最大70倍のウルトラズームが可能です。被写体に近づくと自動で切り替わるマクロ撮影や、不要なものを消去できるAI消しゴム機能も備えています。またインカメラは32MPのセンサーを搭載します。

そのほか、カラーバリエーションはホワイト、ブラック、ブルーに加えて、桜色のような新色ピンクの4色展開です。防塵防水性能はIP64で、おサイフケータイにも対応しています。