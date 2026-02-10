【決定版】激安4万円以下の“全部入り”アンドロイドのおすすめベスト5【2026年2月版】
2026年02月10日 12時00分更新
こだわりは特にないから安いスマホが欲しい！ でもモバイルSuicaは使うし、雨で濡れるのが心配だから防水にも対応しておいてほしい……少々ワガママな話に聞こえますが、いわゆる“全部入り”のスマホにも4万円以下のお手頃な製品は複数あります！
ただ、“全部入り”にこだわるあまり、性能が低すぎるスマホを選んでは元も子もありません。そこで本記事では、安い“全部入り”スマホの選び方とともに、編集部がおすすめするベスト5の製品を紹介します。ぜひ参考にしてください！
【目次】
激安“全部入り”アンドロイドを選ぶポイント
ポイント1：“全部入り”なのでFeliCa＆防水対応 ただし防水のレベルに違いあり
ポイント2：メモリー容量はチェック 4GBは若干制限があるかも
ポイント3：カメラはどれを選んでも普段使いには十分
ASCII編集部が選ぶ「激安“全部入り”アンドロイド」のおすすめベスト5
Nothing「Nothing Phone (3a) Lite」
モトローラ「moto g66j 5G」
シャオミ「REDMI 15 5G」
OPPO「OPPO A5 5G」
サムスン電子「Galaxy A25 5G」
激安“全部入り”アンドロイドを選ぶポイント（1）“全部入り”なのでFeliCa＆防水対応 ただし防水のレベルに違いあり
アンドロイドスマホの世界でいわゆる“全部入り”は、FeliCa（おサイフケータイ）と防水・防塵の両方に対応している製品を指すことが一般的です。以前は安価なスマホというと、海外からそのまま日本に持ってきた製品が中心で、FeliCaや日本以外では需要があまり大きくない防水には対応していないモデルが多かったのです。
ただし、防水対応については若干注意が必要です。「IP68」などと表示される規格のうち、2つ目の数字（つまり上の例では「8」）が防水の等級を示しますが（1つ目は防塵の等級）、水没に耐えられる「8」や一定時間水中に没しても大丈夫な「7」に対して、「4」では飛沫、「5」では噴流水に耐えられるに留まるなど、レベルが異なります。小雨や濡れた手で短時間触る程度であれば、「4」や「5」でも十分と言えますが注意が必要です。
激安“全部入り”アンドロイドを選ぶポイント（2）メモリー容量はチェック 4GBは若干制限があるかも
4万円以下の激安アンドロイドでも、極端に動きがカクカクしたり、「これは……」という画質の写真しか撮影できないスマホはほぼ存在していません。ただし、メインメモリーの容量だけは確認しておきたいです。
メインメモリーが少ないとたくさんのアプリを起動すると、どうしても動きが遅くなったり、動作の再開に時間がかかったりします。このこと自体はパソコンと基本同じと考えてもいいです。わかりやすく言うなら、アンドロイドスマホの場合、メインメモリーが8GBあると不満なし、4GBだとやや厳しい（追加するアプリはLINEとSNSくらいにしておきたい）。6GBはその中間となります。
激安“全部入り”アンドロイドを選ぶポイント（3）カメラはどれを選んでも普段使いには十分
激安アンドロイドの場合、カメラの数は1個か2個であることが大半ですが、SNS中心であれば不満が生じるレベルのスマホはほとんどありません。ただし、4万円以下の価格帯では手ぶれ補正がやや弱い製品が多いので、暗い場所や慌てて撮影すると失敗写真になることが多いです。カメラにこだわるユーザーであれば、もうワンランク上の製品を選びたいところです。
次ページでは、ASCII編集部がおすすめする激安“全部入り”アンドロイド5製品を紹介します！
この連載の記事
-
第14回
PC【決定版】大学生向けノートパソコンのおすすめベスト5【2026年2月版】
-
第13回
スマホ【決定版】ハイエンドクラスのスマートフォンのおすすめベスト5【2026年2月版】
-
第12回
PC【決定版】24インチモニターのおすすめベスト5【2026年2月版】
-
第11回
スマホ【決定版】“ギガ無制限”な格安SIMのおすすめベスト5【2026年2月版】
-
第10回
PC【決定版】5000円以下の仕事用マウスおすすめベスト5【2026年2月版】
-
第9回
スマホ【決定版】エントリークラスのタブレットのおすすめベスト5【2026年1月版】
-
第8回
iPhone【決定版】中古で買うiPhoneのおすすめベスト5【2026年1月版】
-
第7回
スマホ【決定版】5000円以下のモバイルバッテリーおすすめベスト5【2026年1月版】
-
第6回
スマホ【決定版】月1000円以下の格安SIMのおすすめベスト5【2026年1月版】
-
第5回
PC【決定版】5000円以下のウェブカメラおすすめベスト５【2026年1月版】
- この連載の一覧へ