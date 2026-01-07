このページの本文へ

独特デザインのスマホ「Nothing Phone」に、4万2800円でFeliCa入りの高コスパモデル新登場

2026年01月07日 12時00分更新

文● オカモト／ASCII

Nothing Phoneのエントリーモデル「Phone (3a) Lite」が
FeliCaをサポートしつつ、4万2800円で登場

　Nothingは、Nothingブランドでは初のエントリークラスにあたるAndroidスマートフォン「Nothing Phone (3a) Lite」を1月15日（木）に発売する。Nothingが販売するSIMフリー版のほか、楽天モバイルも取り扱う。SIMフリー版の価格は4万2800円（8＋128GB）。

Nothing

Nothing Phone (3a) Liteが日本登場。4万2800円でFeliCaもサポートしている

　海外では昨年10月末にリリースされたNothing Phone (3a) Liteが、日本でも登場。2ヵ月遅れになったのは、日本向けにFeliCaとeSIMをサポートするカスタマイズを施したため。それでいてこの価格はかなりお手頃、高コスパと言える（イギリスでは249ポンド、約5万円）。

　エントリーモデルながら、Nothing Phoneならではのこだわりがデザインとのこと。特に透明パネルを用いたシースルーデザインを踏襲。硬質ガラスを用いることで、クラス以上の質感を実現している。

Nothing

シースルーデザインは本機でも継承

Nothing

見える範囲の内部構造は非常にシンプルになっている

　また、Nothing Phone (3a)や(2a)で採用されていたLEDストラップの演出は本体右下部の1つのLEDの点滅による「Glyph Light」に変更。あらかじめ設定した連絡先からの着信や特定のアプリの通知は特定の点灯パターンで知らせてくれるという実利的なメリットもある。

Nothing

右下に白いライトが用意されており、独自の着信音や通知音と光の点滅パターンを組み合わせて、ユーザーに着信や通知を知らせてくれる

カメラは一般層に要望が大きいマクロカメラをあえて搭載
日本＆楽天モバイル限定の「レッド」は欲しすぎる

　性能面での注目はカメラ。1/1.57型というミドルクラスでも上位級の大型センサーを採用した5000万画素（ただし、手ぶれ補正は電子式のみ）に、800万画素の超広角、200万画素のマクロの組み合わせ。マクロレンズは4cmまでの近接撮影に対応する。日本でのユーザー調査によると、一般層には望遠よりも近接撮影の方が要望が大きいとのことで、今回は割り切った構成となっている。

Nothing

カメラは3眼だが、あえてマクロレンズを搭載する

　そのほかの主なスペックは、120Hz対応の6.77型有機EL（1084×2392）、MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G、8GBメモリー、128GBストレージ、5000mAh（33W充電対応）、画面内指紋センサー、IP54の防滴・防塵、Android 15ベースのNothing OS 3.5など。Android 16ベースのNothing OS 4へのアップデートも近々予定している。

Nothing

性能としてはミドルクラスと見ても十分なもの。多くのエントリークラスのスマホとは一線を画している

　カラバリはグローバルで展開されるブラックとホワイトの2色に加えて、楽天モバイル限定でレッドを用意。このレッドは、世界的に日本および楽天モバイルのみで提供される。本機の限定カラーは、Nothingにとって最も大きな市場のインドでも用意されているが（ブルー）、現状ではこの2例のみとのこと。この点からも同社が日本市場を力の入れ方がわかる。

Nothing

これがレッドモデル。フレームを含めて、鮮やかな赤が美しい

　エントリーモデルとするには明らかに性能は高く、快適な使い勝手を実現。さらにFeliCaもサポートしている。注目の1台となりそうだ。

Nothing

ミドルクラスの中でも比較的安価、そして性能面でも不満がない高コスパな1台として人気が出そうだ

Nothing「Nothing Phone (3a) Lite」の主なスペック
ディスプレー 6.77型有機EL（約20：9）120Hz対応
画面解像度 1084×2392
サイズ 78×164×8.3mm
重量 199g
CPU MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G
2.5GHz（8コア）
内蔵メモリー 8GB
内蔵ストレージ 128GB
外部ストレージ microSDXC（最大2TB）
OS Android 15（NothingOS 3.5）
対応バンド 5G NR：1/2/3/5/7/8/12/20
/28/38/40/41/48/66/71/77/78
LTE：1/2/3/4/5/7/8/12
/17/18/19/20/26/28/66/71
/38/40/41/42/48
W-CDMA：1/2/4/5/6/8/19
4バンドGSM
無線LAN Wi-Fi 6
カメラ画素数 5000万画素
＋800万画素（超広角）
＋200万画素（マクロ）
イン：1600万画素
バッテリー容量 5000mAh（33W対応）
FeliCa／NFC ○／○
防水／防塵 △／△（IP54）
生体認証 画面内指紋＋顔
SIM形状 nanoSIM×2／nanoSIM＋eSIM
USB端子 Type-C
イヤホン端子 ×
カラバリ ブラック、ホワイト、
レッド（楽天モバイル限定）
発売日 1月15日
価格（SIMフリー） 4万2800円（8＋128GB）
 

