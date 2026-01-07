独特デザインのスマホ「Nothing Phone」に、4万2800円でFeliCa入りの高コスパモデル新登場

Nothing Phoneのエントリーモデル「Phone (3a) Lite」が

FeliCaをサポートしつつ、4万2800円で登場

Nothingは、Nothingブランドでは初のエントリークラスにあたるAndroidスマートフォン「Nothing Phone (3a) Lite」を1月15日（木）に発売する。Nothingが販売するSIMフリー版のほか、楽天モバイルも取り扱う。SIMフリー版の価格は4万2800円（8＋128GB）。

海外では昨年10月末にリリースされたNothing Phone (3a) Liteが、日本でも登場。2ヵ月遅れになったのは、日本向けにFeliCaとeSIMをサポートするカスタマイズを施したため。それでいてこの価格はかなりお手頃、高コスパと言える（イギリスでは249ポンド、約5万円）。

エントリーモデルながら、Nothing Phoneならではのこだわりがデザインとのこと。特に透明パネルを用いたシースルーデザインを踏襲。硬質ガラスを用いることで、クラス以上の質感を実現している。

また、Nothing Phone (3a)や(2a)で採用されていたLEDストラップの演出は本体右下部の1つのLEDの点滅による「Glyph Light」に変更。あらかじめ設定した連絡先からの着信や特定のアプリの通知は特定の点灯パターンで知らせてくれるという実利的なメリットもある。

カメラは一般層に要望が大きいマクロカメラをあえて搭載

日本＆楽天モバイル限定の「レッド」は欲しすぎる

性能面での注目はカメラ。1/1.57型というミドルクラスでも上位級の大型センサーを採用した5000万画素（ただし、手ぶれ補正は電子式のみ）に、800万画素の超広角、200万画素のマクロの組み合わせ。マクロレンズは4cmまでの近接撮影に対応する。日本でのユーザー調査によると、一般層には望遠よりも近接撮影の方が要望が大きいとのことで、今回は割り切った構成となっている。

そのほかの主なスペックは、120Hz対応の6.77型有機EL（1084×2392）、MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G、8GBメモリー、128GBストレージ、5000mAh（33W充電対応）、画面内指紋センサー、IP54の防滴・防塵、Android 15ベースのNothing OS 3.5など。Android 16ベースのNothing OS 4へのアップデートも近々予定している。

カラバリはグローバルで展開されるブラックとホワイトの2色に加えて、楽天モバイル限定でレッドを用意。このレッドは、世界的に日本および楽天モバイルのみで提供される。本機の限定カラーは、Nothingにとって最も大きな市場のインドでも用意されているが（ブルー）、現状ではこの2例のみとのこと。この点からも同社が日本市場を力の入れ方がわかる。

エントリーモデルとするには明らかに性能は高く、快適な使い勝手を実現。さらにFeliCaもサポートしている。注目の1台となりそうだ。