ガラスマウスパッド「[Bruce Lee 85th Edition] Superglide3 Glass Mousepad XL - PICTURE」がオススメ!!
ブルース・リー生誕85周年を記念したコラボもりもり！ マウスパッド・マウス・キーボードのゲーミングデバイスが揃い踏み：PCワンズ
2025年12月29日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。ゲーミングデバイス売り場を担当する松村悠介さんと松山和也さんがオススメする製品は、Pulsarのマウスパッド「[Bruce Lee 85th Edition] Superglide3 Glass Mousepad XL - PICTURE」（以下、Superglide3 Glass BL Edition）です。
加えて、同じくPulsarから登場したブルース・リーコラボモデルのゲーミングマウス「[Bruce Lee 85th Edition] X2 CrazyLight Mini Gaming Mouse」（以下、X2 CrazyLight Mini BL Edition）、ゲーミングキーボード「[Bruce Lee 85th Edition] PCMK 3 HE Gaming Keyboard - JIS」（以下、PCMK 3 HE BL Edition）も一緒に紹介します！
■マウスパッド・Superglide3 Glass BL Edition
マウスパッド・Superglide3 Glass BL Editionは、Pulsarのガラスマウスパッド「Superglide Glass Mousepad v3」をベースに、ブルース・リー生誕85周年を記念したデザインのコラボモデルです。
サイズは490（W）×420（D）×2.5（H）mmの大判サイズ。表面にはディスプレーなどでも採用されている強化ガラスを使用しており、キズが付きにくい仕様となっています。裏面は1mm厚のシリコンラバーで、強力なグリップ力を発揮します。
■ゲーミングマウス・X2 CrazyLight Mini BL Edition
ゲーミングマウス・X2 CrazyLight Mini BL Editionも同じく、ブルース・リーをイメージした特別デザインが施された生誕85周年記念コラボモデルです。
重さ約35gと超軽量で、サイズは115.6×61×36.6mm。センサーにはPulsar独自の「XS-1 Flagship Sensor」を搭載し、解像度は32000DPI、トラッキング速度は750IPSというスペックです。ポーリングレートは最大8000Hzに対応しており、対応ドングルも標準で付属。マウスボタンには、1億回のクリック耐久をクリアしたPulsar独自の光学スイッチを採用します。
■ゲーミングキーボード・PCMK 3 HE BL Edition
ゲーミングキーボード・PCMK 3 HE BL Editionも同様、ブルース・リーをイメージした特別なデザインとカラーリングを随所に盛り込んだモデル。ラピッドトリガーに対応した「PCMK 3 HE 60」をベースにした、テンキーレス（TKL）の日本語配列モデルです。
現時点では、PCMK 3 HE 60と同仕様のバリエーションでTKLサイズは、PCMK 3 HE BL Editionのみのようです。評判の良いPCMK 3 HE 60に興味はあるものの、60％サイズではなくTKLサイズがほしかったという人にとっては、朗報といえるモデルでしょう。
サイズは355（W）×127（D）×37（H）mmで、重さは約963g。91キーのTKLサイズ（80％サイズ）で、磁気スイッチを採用します。ラピッドトリガーに対応しており、アクチュエーションポイントは0.01〜4.0mmの範囲を、0.01mm単位で調整可能です。
接続端子はUSB Type-C。スキャンレートは35000、ポーリングレートは8000で、遅延0.1msという高速動作で、キー入力を素早く取り込みます。
松村さん、松山さんによると、Pulsarのガラスマウスパッドシリーズ「Superglide」の最新V3モデルは、このSuperglide3 Glass BL Edition（と、もうひとつのコラボモデル）が最初のリリースとなるようです。コラボのスケジュールが立て込んでいる影響もあり、ベースモデルより先にコラボモデルで最新版が登場するという、少し変わった状況になっているとのこと。
最新モデルのSuperglide3ではマウスパッド表面がよりなめらかになり、スピード寄りの調整になっているといいます。また、エッジ処理も変更され、より丸みを帯びた形状となりました。操作時に腕がエッジへ引っかかり、違和感や痛みを感じる場面も少なくなるそうです。
映画「燃えよドラゴン」のバトルシーンをプリントした、ゲーム中のテンションも上がるゲーミングマウスパッドです。ブルース・リーのファンに超オススメですよ！
そのほか、PCワンズ店頭では、電気で暖かくなるマウスパッド「TALONGAMES ULTRAシリーズ P2 渚 加熱ゲーミングガラスマウスパッド」を先行で展示しています。ガラスマウスパッドは冬場にひんやりしがちですが、本製品を使用すれば冬のゲーミングもぬくぬくと快適に楽しめそうですね。
店頭では実際に暖かさを体験できます。PCワンズを訪れた際は、ぜひ試してみてください！
2025年を総括。今年はどんな1年でしたか？
今回は、2025年最後の取材ということもあり、今年1年を振り返ってのコメントをいただきました。
ゲーミングデバイスを担当する松村さん、松山さんによると、今年はゲーミングデバイスメーカーのPulsarが特に目立つ存在で、新製品が次々と登場した年だったと振り返ります。ほかにも、ZENAIMの躍進も印象的だったと話していました。
PCワンズとしては、さまざまな代理店との新しい取引が始まり、これまで扱ってこなかった海外メーカー製品も幅広く取り扱うようになったとのこと。
一方で、以前であればイラスト付きのマウスパッドは、それだけである程度売れていたものの、今年はそういうわけにもいかなくなったようです。製品数が増え、お客さんの目も肥えてきたことで、ゲーミングデバイスは群雄割拠の時代だとも表現されていました。
年末年始の営業について
PCワンズでは、12月29日と30日は土日祝扱いとなり、19時30分までの営業です。12月31日はさらに時短となり、19時までの営業になります。年明けの1月1日は休業日で、1月2日は19時30分まで営業。その後は通常どおりの営業時間に戻ります。
年始のセールやキャンペーン情報については、取材時点ではまだ出せる情報はないとしつつも、年末は店舗の公式Xアカウントで最新情報をチェックしてほしいとのこと。
