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西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第249回

M.2 NVMe SSD「PG5-010TA1-MC」がオススメ!!

データの待ち時間がほぼゼロ！読込14000MB/sの超高速SSDがドスパラセレクトから新登場：ドスパラ大阪・なんば店

2026年05月23日 09時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

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PG5-010TA1-MC

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・前川莉央さんのオススメは、ドスパラセレクトのSSD「PG5-010TA1-MC」です。PCIe Gen5接続の高速性を存分に活かした、新発売のフラグシップSSDになります。

ドスパラ大阪・なんば店

ドスパラ大阪・なんば店

ドスパラ大阪・なんば店

スタッフの前川莉央さん

　PG5-010TA1-MCは、ドスパラのプライベートブランド「ドスパラセレクト」から登場した、PCIe Gen5対応のSSD。容量は1TBと2TBの2種類です。

　基本スペックは、最大読み込み速度14000MB/s、最大書き込み速度10000MB/s（2TBモデルの書き込みは13000MB/s）と、現行のGen5接続SSDの中でもトップクラスの高速性能です。NANDフラッシュには3D TLC NANDを採用。書き込み耐久性（TBW）は1TBモデルが740TB、2TBモデルが1480TBと、タフな要求にも応える耐久設計です。

　パッケージには専用のM.2ヒートシンクをあらかじめ付属。マザーボード側にヒートシンクが備わっていない場合や、冷却を強化したい場合でも、別途クーラーを買い足す必要がありません。

PG5-010TA1-MC

ドスパラセレクトのSSD「PG5-010TA1-MC」がオススメ。店頭価格は4万0980円です

PG5-010TA1-MC

2TBモデルの「PG5-020TA1-MC」もラインアップ。店頭価格は7万1980円

　前川さんによると、本製品は高い読み書き性能を持ちながら、同一性能帯のライバル製品と比較してコストパフォーマンスにとても優れているのが強みとのこと。

　さらに、大きなメリットとして「ドスパラセレクト」ならではの手厚い保証制度を挙げてくれました。現在同ブランドの製品には、組み立て時のうっかりミスによる破損もカバーする「90日間の物損保証」が標準で一律付帯しています。

PG5-010TA1-MC

国内販売メーカーならではの日本語表記パッケージが安心感を与えてくれます

　「PCパーツの扱いに緊張する自作PC初心者の方や、高価なGen5 SSDの組み込みに慎重になりたい方にとっても、この物損保証があるという安心感はとても大きいと思います」と話してくれました。

ドスパラ大阪・なんば店

対象のドスパラセレクト製メモリーとSSDの同時購入で、最大5000円引きとなるセールも実施中

3階の中古パソコン売り場がリニューアル！

　そのほか、ドスパラ大阪・なんば店では、店舗3階にある「中古パソコン売り場」のディスプレーをより分かりやすく刷新中とのこと。

ドスパラ大阪・なんば店
ドスパラ大阪・なんば店

展示方法をリニューアルし、さらに見やすくなった3階の中古パソコン売り場

　これまでは製品の細かいスペック表を中心に掲示していましたが、今後は「動画編集向け」「ライトゲーミング向け」といったオススメの具体的な用途を合わせて併記していく方針のようです。

　これは、今後のリユース需要のさらなる高まりを見据え、パソコンにあまり詳しくない初心者の方でも迷わずに最適な一台を選べるようにするための取り組みだそうです。

ドスパラ大阪・なんば店

スペックだけでなく「おすすめ用途」を明記することで、一目で自分に合うPCがわかるよう工夫されています

　店内には店頭在庫をその場でネット検索できるQRコードなども掲示されており、利便性もバツグン。新品パーツだけでなく、お買い得な中古PCをお探しの方も、ぜひ新しくなった3階売り場をチェックしてみてください！

ドスパラ大阪・なんば店

スマホからその場のリアルタイム在庫をネット検索できるQRコードも設置

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【取材協力】

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