ドングルまで猫づくしだが、その実態は…超本格派ゲーミングマウスにゃのだ！：ソフマップ なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・西本賢二さんのオススメは、WLMOUSEのワイヤレスゲーミングマウス「Beast Miao（ミャオ）」です。全体に猫をモチーフにしたデザインが散りばめられた、唯一無二の愛らしさを持つゲーミングマウスになります。

Beast Miaoは、指先でマウスを保持するつまみ持ち（フィンガーグリップ）スタイルに特化した、超小型・軽量のワイヤレスゲーミングマウスです。メインボタンの先端が猫耳のようになっていたり、底面やサイドの肉抜き穴が猫の形になっていたりと、遊び心満載のデザインが特徴です。

本体サイズは91×55×34mmと、一般的なマウスと比べてもかなりミニマム。肉抜き加工を施したマグネシウム合金製のボディーを採用することで、重量はわずか31±2gという軽さを実現しています。

その愛らしいルックスとは裏腹に、内部スペックは完全にプロ仕様の本格派。センサーには最高峰の「PAW3950HS」、MCUには「Nordic 52840」を搭載し、DPIは最大30000をカバー。さらにワイヤレスながら最大8000Hzの高ポーリングレートに対応しています。同梱されるドングルは、猫型のアクティブドングルが8K対応、ナノサイズの直挿しレシーバーが1K対応の仕様です。

西本さんによると、Beast Miaoはその極小サイズとキャラクターライクな見た目から、一見するとライトユーザーや子ども向けのマウスにも思われがちですが、中身はガチガチのハイエンド構成とのこと。

極限の軽さと小ささを求める「つまみ持ち派」のプレイヤーにこそ試してほしい、超本格派のゲーミングマウスです。WLMOUSEからは、同じく猫型ドングルが付属する標準サイズの「Beast X Pro」や「Beast X Mini Pro」といった別モデルも出ているので、プレイスタイルに合わせて選べます。

また、ソフマップ なんば店では現在、ゲーミングマウスコーナーのさらなるパワーアップを計画中だそうです。現時点でも数多くの製品が展示され、実際に持ち心地を試せるようになっていますが、今後は試用PCを常設する予定とのこと。

「お客様のご要望があれば、その場ですぐに実際のPCゲーム環境での動かしやすさやセンサーの追従性をチェックできるような、より体験型の展示を目指していきたいです」というので、今後の売り場の拡充も楽しみですね。

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