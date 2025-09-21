西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第154回
ゲーミングマウスパッド「REJECT Gaming Mousepad FENON XL SOFT Chrono Black」がオススメ!!
オーロラをなぞるようにマウスが滑る、ゲームのプロが細部までこだわったマウスパッド：PCワンズ
2025年09月21日 09時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・尾崎怜史さんのオススメは、REJECTのゲーミングマウスパッド「REJECT Gaming Mousepad FENON XL SOFT Chrono Black」（以下、FENON XL SOFT）です。
FENON XL SOFTは、プロeスポーツチームを運営するREJECTのゲーミングギアブランド「REJECT GEAR」から登場したゲーミングマウスパッドです。
REJECTのプロ選手が監修し、独自に開発したソフトタイプのゲーミングマウスパッドで、細部にまでこだわって設計しています。実戦で培ったノウハウを反映し、プロシーンでも通用するハイクオリティーな仕上がり。なめらかで正確なマウス操作に加え、高速な操作と確実な「ストッピング性能」を両立している点が大きな特徴です。
サイズは500（W）×450（D）×4（H）mmで、重さは250g。カラーバリエーションはChrono Black、Moon White、Cygnus Blue、Pyxis Redの全4色です。発売日前のため価格表示はありませんでしたが、店頭価格は6480円とのこと。
尾崎さんによれば、FENON XL SOFTは一般的な布マウスパッドよりもやや大きめで、このサイズ感もプロ選手の意見を反映していると感じるそうです。エッジ部分についても、多くの布マウスパッドがステッチ処理を施すのに対し、引っかかりのない加工を採用しており、長時間でも快適にプレイできる点をメリットに挙げています。
また、店頭で本機を試用していた常連客によると「出だしは軽く、止め感はしっかりしている」といった感触みたいです。
取材時点では、大阪・日本橋のPCショップでFENON XL SOFTを取り扱っていたのはおそらくPCワンズのみとのことでした。実際の使用感を試してみたい人は、ぜひ店頭でチェックしてみてください！
また、Pulsarからいくつかの新製品が発売されたのことで、まとめて紹介いただきました。
まずは、前回の記事でも紹介した、Pulsarのプロ選手共同開発マウス「Pulsar Pro Series」からの新モデル。「Pulsar Pro Series Susanto-X Size2 Black」は、Kevin “Xccurate” Susanto氏とJason “f0rsaken” Susanto氏の兄弟と共同開発したモデルで、対称形状を採用し、クローグリップに適した設計となっています。
そのほか、LCDを搭載しラピッドトリガーに対応した70％ゲーミングキーボード「Pulsar eS HE70 ANSI Black」や、重さ36gの超軽量マウス「Pulsar X2 CrazyLight」をベースに、コンテンツクリエイターのRandomfrankp氏や、YouTuberのBoardzy氏とコラボした「Pulsar X2 CrazyLight RFP ED Limited Edition」「Pulsar X2 CrazyLight Boardzy ED Limited Edition」も相次いで登場しました。
これらの製品についても、ぜひPCワンズ店頭でチェックしてみてください！
