西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第154回

ゲーミングマウスパッド「REJECT Gaming Mousepad FENON XL SOFT Chrono Black」がオススメ!!

オーロラをなぞるようにマウスが滑る、ゲームのプロが細部までこだわったマウスパッド：PCワンズ

2025年09月21日 09時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

REJECT Gaming Mousepad FENON XL SOFT Chrono Black

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・尾崎怜史さんのオススメは、REJECTのゲーミングマウスパッド「REJECT Gaming Mousepad FENON XL SOFT Chrono Black」（以下、FENON XL SOFT）です。

PCワンズ

スタッフの尾崎怜史さん

REJECT Gaming Mousepad FENON XL SOFT Chrono Black

REJECTのゲーミングマウスパッド「REJECT Gaming Mousepad FENON XL SOFT Chrono Black」がオススメ。オーロラをモチーフにした表面デザインがキレイ！

　FENON XL SOFTは、プロeスポーツチームを運営するREJECTのゲーミングギアブランド「REJECT GEAR」から登場したゲーミングマウスパッドです。

　REJECTのプロ選手が監修し、独自に開発したソフトタイプのゲーミングマウスパッドで、細部にまでこだわって設計しています。実戦で培ったノウハウを反映し、プロシーンでも通用するハイクオリティーな仕上がり。なめらかで正確なマウス操作に加え、高速な操作と確実な「ストッピング性能」を両立している点が大きな特徴です。

　サイズは500（W）×450（D）×4（H）mmで、重さは250g。カラーバリエーションはChrono Black、Moon White、Cygnus Blue、Pyxis Redの全4色です。発売日前のため価格表示はありませんでしたが、店頭価格は6480円とのこと。

REJECT Gaming Mousepad FENON XL SOFT Chrono Black

エッジ部分は引っかかりのない加工になっています。スーパーアークエッジ加工だそうです

　尾崎さんによれば、FENON XL SOFTは一般的な布マウスパッドよりもやや大きめで、このサイズ感もプロ選手の意見を反映していると感じるそうです。エッジ部分についても、多くの布マウスパッドがステッチ処理を施すのに対し、引っかかりのない加工を採用しており、長時間でも快適にプレイできる点をメリットに挙げています。

　また、店頭で本機を試用していた常連客によると「出だしは軽く、止め感はしっかりしている」といった感触みたいです。

　取材時点では、大阪・日本橋のPCショップでFENON XL SOFTを取り扱っていたのはおそらくPCワンズのみとのことでした。実際の使用感を試してみたい人は、ぜひ店頭でチェックしてみてください！

Pulsar Pro Series Susanto-X Size2 Black

「Pulsar Pro Series Susanto-X Size2 Black」
店頭価格は1万9800円

　また、Pulsarからいくつかの新製品が発売されたのことで、まとめて紹介いただきました。

　まずは、前回の記事でも紹介した、Pulsarのプロ選手共同開発マウス「Pulsar Pro Series」からの新モデル。「Pulsar Pro Series Susanto-X Size2 Black」は、Kevin “Xccurate” Susanto氏とJason “f0rsaken” Susanto氏の兄弟と共同開発したモデルで、対称形状を採用し、クローグリップに適した設計となっています。

Pulsar eS HE70 ANSI Black、Pulsar X2 CrazyLight RFP ED Limited Edition、Pulsar X2 CrazyLight Boardzy ED Limited Edition

「Pulsar eS HE70 ANSI Black」（写真上、店頭価格2万8980円）、「Pulsar X2 CrazyLight RFP ED Limited Edition」（写真左下、店頭価格1万7820円）、「Pulsar X2 CrazyLight Boardzy ED Limited Edition」（写真右下、店頭価格1万7820円）

　そのほか、LCDを搭載しラピッドトリガーに対応した70％ゲーミングキーボード「Pulsar eS HE70 ANSI Black」や、重さ36gの超軽量マウス「Pulsar X2 CrazyLight」をベースに、コンテンツクリエイターのRandomfrankp氏や、YouTuberのBoardzy氏とコラボした「Pulsar X2 CrazyLight RFP ED Limited Edition」「Pulsar X2 CrazyLight Boardzy ED Limited Edition」も相次いで登場しました。

　これらの製品についても、ぜひPCワンズ店頭でチェックしてみてください！

