西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第205回

ゲーミングマウス「幻 HUAN」がオススメ!!

売り切れ寸前！ スタイリッシュなボディーとネコミミ液晶ドングルで人気すぎる「幻 HUAN」：PCワンズ

2026年01月29日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

WLMOUSE 幻 HUAN

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・尾崎怜史さんのオススメは、WLMOUSEのワイヤレスゲーミングマウス「幻 HUAN」です。

PCワンズ

PCワンズ

PCワンズ

スタッフの尾崎怜史さん

WLMOUSE 幻 HUAN
WLMOUSE 幻 HUAN

WLMOUSEのワイヤレスゲーミングマウス「幻 HUAN」。写真はメタリックな質感が映えるシルバーモデル

　幻 HUANは、ボディ素材にマグネシウム合金を採用した軽量ワイヤレスゲーミングマウス。サイズは116×61×38mm、重量は約48g（±2g）と、マグネシウム合金の強みを活かしつつ、50gを切る驚きの軽さを実現しています。

　カラーバリエーションはブラック、ホワイト、シルバー、パープル、ピンクと豊富。さらに、猫のイラストが描かれた「NEKKO」という限定カラーモデルもラインアップ。

　スペック面も妥協がなく、センサーには「PAW3950HS」を搭載し、最大8000Hzの高ポーリングレートに対応。メインボタンにはオムロン製の光学スイッチを採用するなど、最新トレンドをしっかりと押さえたハイエンドな構成です。

WLMOUSE 幻 HUAN

超ユニークな液晶画面＆ネコミミ付きドングルが同梱。ドングルの表情はウェブブラウザ上のドライバーから簡単に設定できます

　本製品の大きな特徴が、8000Hz対応の付属ドングル。液晶画面を備えたネコミミ付きの丸いフォルムがユニークで、画面には多彩な表情アニメーションを表示可能。デスク上を彩るマスコットのような愛らしさがあります。

　ドングルには音声認識機能も備わっていますが、現在は中国語のみの対応。日本国内での実用は少し難しいのが現状ですが、それを差し引いても余りある魅力があります。

WLMOUSE 幻 HUAN

店頭価格は2万8000円

　尾崎さんによると、幻 HUANはコンパクトで扱いやすく、女性の手にもなじみやすいサイズ感とのこと。WLMOUSEといえば、肉抜き加工されたマグネシウムボディーの「Beast Xシリーズ」が有名ですが、この幻 HUANは同じ素材を使いながらも、穴のないスムーズな表面仕上げになっている点が特徴だといいます。

　このネコミミドングルとスタイリッシュなボディーの組み合わせはユーザーの心を掴んでいるようで、発売前から予約が入るほど。発売後も売れに売れ続け、取材時点では在庫が残り1点という状況でした。記事が公開される頃には完売している可能性もありますが、その際はご容赦ください。

WLMOUSE 幻 HUAN

売れ行きは絶好調。取材時の在庫は、限定カラーのホワイト＆ピンクが残り1台のみ。ガランと空いた棚が人気ぶりを物語ります

　なお、2月には限定カラー・NEKKOモデルの再入荷を予定していようです。気になった人は、ぜひ入荷のタイミングに狙ってみてはいかがでしょうか？

