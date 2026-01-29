西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第205回
ゲーミングマウス「幻 HUAN」がオススメ!!
売り切れ寸前！ スタイリッシュなボディーとネコミミ液晶ドングルで人気すぎる「幻 HUAN」：PCワンズ
2026年01月29日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・尾崎怜史さんのオススメは、WLMOUSEのワイヤレスゲーミングマウス「幻 HUAN」です。
幻 HUANは、ボディ素材にマグネシウム合金を採用した軽量ワイヤレスゲーミングマウス。サイズは116×61×38mm、重量は約48g（±2g）と、マグネシウム合金の強みを活かしつつ、50gを切る驚きの軽さを実現しています。
カラーバリエーションはブラック、ホワイト、シルバー、パープル、ピンクと豊富。さらに、猫のイラストが描かれた「NEKKO」という限定カラーモデルもラインアップ。
スペック面も妥協がなく、センサーには「PAW3950HS」を搭載し、最大8000Hzの高ポーリングレートに対応。メインボタンにはオムロン製の光学スイッチを採用するなど、最新トレンドをしっかりと押さえたハイエンドな構成です。
本製品の大きな特徴が、8000Hz対応の付属ドングル。液晶画面を備えたネコミミ付きの丸いフォルムがユニークで、画面には多彩な表情アニメーションを表示可能。デスク上を彩るマスコットのような愛らしさがあります。
ドングルには音声認識機能も備わっていますが、現在は中国語のみの対応。日本国内での実用は少し難しいのが現状ですが、それを差し引いても余りある魅力があります。
尾崎さんによると、幻 HUANはコンパクトで扱いやすく、女性の手にもなじみやすいサイズ感とのこと。WLMOUSEといえば、肉抜き加工されたマグネシウムボディーの「Beast Xシリーズ」が有名ですが、この幻 HUANは同じ素材を使いながらも、穴のないスムーズな表面仕上げになっている点が特徴だといいます。
このネコミミドングルとスタイリッシュなボディーの組み合わせはユーザーの心を掴んでいるようで、発売前から予約が入るほど。発売後も売れに売れ続け、取材時点では在庫が残り1点という状況でした。記事が公開される頃には完売している可能性もありますが、その際はご容赦ください。
なお、2月には限定カラー・NEKKOモデルの再入荷を予定していようです。気になった人は、ぜひ入荷のタイミングに狙ってみてはいかがでしょうか？
