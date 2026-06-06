西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第254回
ビデオカード「GeForce RTX 5060 Dual」がオススメ!!
「Forza Horizon 6」を快適にプレイできる！ミドルクラスのビデオカードはこれがオススメ：ドスパラ大阪・なんば店
2026年06月06日 09時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・前川莉央さんのオススメは、Palitのビデオカード「GeForce RTX 5060 Dual」です。前川さん自身も自宅のメインPCに組み込んで、話題の最新レースゲーム「Forza Horizon 6」などのタイトルを日々楽しんでいるという、リアルな太鼓判付きの製品になります。
GeForce RTX 5060 Dualは、NVIDIAの最新世代ミドルクラスGPU「GeForce RTX 5060」を搭載したデュアルファン構成のビデオカードです。
心臓部となるRTX 5060はCUDAコア数3840基、ブーストクロック2497MHz。ビデオメモリーは8GB GDDR7を搭載。メインターゲットのフルHD（1920×1080ドット）解像度において、最新ゲームを高いフレームレートで動かせます。
外部電源入力はPCIe-8pin×1本で推奨電源容量は550W。映像出力はHDMI×1とDisplayPort×3の一般的な構成となっています。
本体サイズは262.1×126.3×40.1mmの2スロット厚。昨今の超大型化するビデオカードの中ではとてもコンパクトなため、ミニタワーなどの小型ケースを含め、ほぼすべてのPCケースに収まります。
実際に自宅の「Ryzen 7 5700X」環境にこのカードを導入しているという前川さんが、そのリアルな使用感を話してくれました。
現在ドハマり中というForza Horizon 6のプレイ時（フルHD解像度／画質設定「高」ベース）には、超解像技術の「DLSSクオリティ」と「レイトレーシング反射」を有効にした状態でも、負荷の軽いシーンで約150fps、描写の重い都心部エリアでも約80〜100fpsをキープ。なめらかなレース体験を楽しめているそうです。
さらに、デュアルファンクーラーの静音性についても高く評価しています。「普段は周囲の音が聞こえるオープンイヤー型のイヤホンをしてゲームをしていますが、プレイ中もグラボのファンノイズはほぼ無音に近く、むしろCPUの水冷クーラーの動作音の方が気になるくらい静かです」とのこと。
また、1世代・2世代前のSocket AM4プラットフォームといった少し古めのCPU環境との組み合わせについて、「ボトルネックを心配される方もいるかもしれませんが、進化したDLSSなどのAI補完機能がとても強力なため、実際に使っていてパワー不足による引っかかりを感じることはありません。旧世代のグラボからの純粋なステップアップとして、コスパも良いオススメの1枚です」と語ってくれました。
PCパーツ交換はプロにおまかせ！
最大1万1000円引きのブーストアップも
そのほか、ドスパラ大阪・なんば店では現在、自分のゲーミングPCを店頭に持ち込み、スタッフの手で最適なPCパーツ選びから換装作業までを代行してもらえる「マイゲーミングPCブーストアップ」サービスを展開中。
今なら対象のPalit製ビデオカードへのアップグレードを同サービスで依頼すると、ビデオカード代金が最大1万1000円引きとなるお得なキャンペーンも実施しています。自分でビデオカードを交換する自信がない方も、ぜひこの機会に店頭で相談してみてください！
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