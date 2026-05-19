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西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第245回

CPU「Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」がオススメ!!

これがRyzen 9000シリーズ完全体！話題の3D V-Cacheフル搭載モデルが再入荷です：ツクモLABI1なんば店

2026年05月19日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

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Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・有本和貴さんのオススメは、AMDのCPU「Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」です。初回入荷分は発売日に即完売となった大盛況のCPUですが、先日待望の再入荷を果たしたようです！

ツクモLABI1なんば店

ツクモLABI1なんば店

ツクモLABI1なんば店

スタッフの有本和貴さん

Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

AMDの最新最上位CPU「Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」がオススメです

　Ryzen 9 9950X3D2 Dual Editionは、Zen 5アーキテクチャーを採用するAMDのデスクトップ向けCPU「Ryzen 9000シリーズ」の最新フラグシップモデルです。

　16コア／32スレッドという圧倒的なコア構成に加え、ゲームパフォーマンスを飛躍的に向上するL3キャッシュ技術「3D V-Cache」を搭載しています。

Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

従来のRyzen 9 9950X3D（右）のパッケージとの比較。モノトーン調のデザインがプレミアム感を漂わせています

　これまでの最上位モデル「Ryzen 9 9950X3D」では、2基あるCCD（Core Complex Die）のうち片方の8コア分にしか3D V-Cacheが載っていませんでしたが、今回の「Dual Edition」では両方のCCDに3D V-Cacheをフル搭載。これにより、L3キャッシュの総容量は192MB（CCD 32MB×2 ＋ 3D V-Cache 64MB×2）という仕様へと進化をしました。

　対応プラットフォームはSocket AM5。動作クロックはベース4.3GHz、ブースト時最大5.6GHzで、デフォルトTDPは200Wへと引き上げられています。対応メモリーはDDR5-5600で、内蔵グラフィックスにはRadeon Graphicsを備えています。

Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

店頭価格は17万8000円

　有本さんによると、「本製品は待望の3D V-Cacheフル搭載版ということもあってユーザーからの注目度が高く、初回入荷分は4月24日の発売開始時刻に店頭へ並んでいたので全て完売してしまった」といいます。

　3D V-Cacheが全コアで行き渡ったことに加え、TDPの上昇に伴ってより高いクロックを維持し続けられるようになったのが大きなメリット。そのぶん、発熱も凄まじいので、CPUクーラーは強力な水冷クーラーなどできっちり冷やしてあげる必要があるとのこと。

　価格が価格だけに万人向けとは言えず、ゲームオンリーの用途であれば下位モデルの方がコスパは高いですが、クリエイティブとゲームの双方で限界の性能を求める人や、最高峰を所有したい。そんなAMDファンの方には、ぜひ手に入れてほしいですね！

ここでしか手に入らない！
限定のオリジナルワイヤレススピーカーをプレゼント

　さらに、ツクモLABI1なんば店では現在、Ryzen 9 9950X3D2 Dual Editionを購入した人を対象に、「AMD×ツクモ」のオリジナルワイヤレスコンパクトスピーカーをプレゼントする限定キャンペーンを実施中です。

AMD ツクモ
AMD ツクモ

Ryzen 9 9950X3D2 Dual Editionの購入でもらえる、限定のオリジナルワイヤレスコンパクトスピーカー

　こちらはなくなり次第配布終了となるとのこと。自作PC界隈を賑わせている怪物CPUを手に入れて、この限定グッズも一緒にゲットしてみてはいかがでしょうか！

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