西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第244回
マザーボード「X870 Challenger WiFi White」がオススメ!!
「真っ白な自作PC」を組むならまず候補にしたいマザーボード。2枚目のビデオカードも現実的に組める最新X870の一枚：ドスパラ大阪・なんば店
2026年05月03日 09時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・前川莉央さんのオススメは、ASRockのマザーボード「X870 Challenger WiFi White」です。
X870 Challenger WiFi Whiteは、昨年夏の記事でも紹介した「B850 Challenger WiFi」の上位モデル。チップセットに最新のAMD X870を採用したSocket AM5対応のATXマザーボードです。
メモリースロットは4基で、最大256GBまで搭載可能。メモリー速度はDDR5-8000+（OC）まで対応しています。拡張スロットはPCIe 5.0x16スロット（x16モード）を1基、PCIe 3.0x16スロット（x2モード）を1基の計2スロットを搭載。ストレージ用のM.2ソケットは、PCIe 5.0x4が1基、PCIe 4.0x4が2基、PCIe 4.0x2が1基の計4基と充実しており、SATA 6Gも2基備えています。
バックパネルのインターフェースには、USB4 Type-C×2を筆頭に、USB 3.2 Gen2 Type-A×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×1、USB 2.0×4を搭載。HDMI×1、2.5Gbps LAN、Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4をサポートするなど、最新の接続規格を網羅しています。
前川さんによると、本製品は16+2+1フェーズの強力な電源回路やUSB4の標準実装、M.2ソケットの増設など、B850モデルと比較して順当かつ大幅なパワーアップを遂げているとのこと。基板上のパーツを可能な限り白で統一したChallengerシリーズ特有のデザインは健在で、「真っ白な自作PCを組みたい人には、まず候補に入れてほしい一枚」と話します。
また、注目のポイントとして「下段のPCIe x16スロットの配置」を挙げてくれました。最下段からひとつ上の段に配置しているため、ビデオカードなどの厚みがある拡張カードを装着してもケース底面と干渉しにくい設計になっています。「AI学習などの用途で、2枚目のビデオカードを載せたいというニーズにも応えられるレイアウトです」とのこと。
Challengerシリーズのデザインは好きだけど、もう少し拡張性がほしかったという人にとって、まさに待望のアップグレードモデルといえそうです！
最大5万円分のポイントが当たる！
「ゴーゴーゴールデンウィークフェア」開催中
ドスパラ大阪・なんば店では、5月14日までの期間「ゴーゴーゴールデンウィークフェア」を実施しています。
注目は、対象パソコンの購入時にわずか555円をプラスするだけで、システムメモリーを16GBから32GBへ倍増できるという太っ腹なキャンペーン。
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