プロの、プロによる、プロのためのPulsarゲーミングマウス（使いやすい！）：PCワンズ

大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・尾崎怜史さんのオススメは、Pulsarのワイヤレスゲーミングマウス「Pro Series JV-X」です。
Pulsar Pro Seriesは、プロプレイヤー独自のニーズに合わせた、プロプレイヤーのためのデバイスシリーズです。特定の個人向けに設計されているため、万人向けの製品とは対極に位置するコンセプトといえるかもしれません。
Pro Series JV-Xは、チーム・シークレット所属のプロフェッショナルVALORANT選手、Jessie Cristy “JessieVash” Cuyco氏のニーズに応えて設計されたゲーミングマウスです。
デザインは左右非対称のエルゴノミクス形状で、右利き専用です。サイズは121×62×40.6mm、重さは約56gと、軽量なゲーミングマウスとなっています。
センサーにはPulsar独自の「Pulsar XS-1 Sensor」を搭載しており、解像度は最大32000DPI、トラッキング速度は750IPSという高いスペック。ポーリングレートは最大8000Hzに対応し、専用ドングルも標準で付属します。さらに、マウスボタンにはPulsar独自の光学スイッチを採用しています。
尾崎さんによると、Pro Series JV-Xは、プロeスポーツ選手が自ら設計に携わった独自のボディー形状が特徴とのこと。一般的なエルゴノミクス形状のマウスに比べて幅は細身で、高さも抑えられ、全体的に緩やかな傾斜がつけられています。そのため、エルゴノミクス形状のマウスを初めて使う人でも違和感なく扱えるのではないかと話していました。
そのほかのスペックに関してはいつも通りのPulsarハイエンドマウスなので、性能は折り紙つきです。
Pro Series JV-Xは発売されたばかりで、日本橋で展示しているのは現状PCワンズのみのようです。プロのVALORANT選手が競技シーンのために設計したマウスだけに、特にVALORANTプレイヤーにとっては気になる存在でしょう。気になる方は、ぜひ店頭で実際に触れてみてください！
そのほか、ゲーミングマウスパッドの新製品としてAIM1の「coalowl x AIM1 叢雲」も紹介してくれました。
人気イラストレーター・coalowl氏とのコラボレーションモデル。布タイプの「coalowl x AIM1 陽炎」は以前から展開していますが、今回は同デザインのガラスマウスパッドが新登場です。店頭で実物を確認できるので、気になる人は足を運んでみてください！
また、PCワンズでは毎月第2土曜日に恒例イベント「ワンズチャンス」を開催しています。商品券が当たるガラガラ抽選会や特価品販売などを実施する人気の催しで、今月は9月13日に実施予定です。詳細は店舗公式Xアカウントをチェックしてください！
