売れ切れ後免の13万円引き！Ryzen 7 9800X3D＆Radeon RX 9070 XT搭載のゲーミングPCが見逃せない：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店

大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、ハイエンドゲーミングデスクトップPC「NEXTGEAR HD-A7A7X」です。ウェブ標準販売価格から大幅に値引きされた、在庫限りの目玉商品となります。

NEXTGEAR HD-A7A7Xは、CPUにゲーム性能で高評価を受ける「Ryzen 7 9800X3D」（8コア／16スレッド、最大5.2GHz）を採用。さらにGPUには最新世代のハイエンドモデル「Radeon RX 9070 XT」を搭載した、フルタワー型の本格派ゲーミングPCです。スペック的には、重い最新タイトルでのWQHDから4K最高画質ゲーミングまでを範囲に収める実力を持っています。

システムメモリーは32GB（16GB×2、DDR5-5600）を標準装備し、ストレージには2TB SSDを搭載。メモリー、ストレージともに妥協のない容量があらかじめ確保されているのが嬉しいポイントです。

さらに、熱いハイスペックCPUを強力に冷やす240mmラジエーター採用の簡易水冷CPUクーラーを標準搭載するほか、Wi-Fi 6E対応の無線LANも内蔵した万全の仕上がりとなっています。

徳永さんによると、ゴールデンウィークのセールが一段落し、ショップ独自の次なる目玉施策として打ち出したのが、このハイエンド構成マシンの大幅値引き販売なのだそう。

「在庫限りの限定特価として、まとまった数は用意していますが、現在のパーツ高騰の中でこの値引き幅はかなりの破格です。最強クラスのゲーム環境を少しでもお得に手に入れたい方は、ぜひお早めにご検討ください」とアピールしてくれました。

NEXTGEAR HD-A7A7Xの主なスペック OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」 CPU AMD Ryzen 7 9800 X3D（8コア/16スレッド、最大5.2GHz、96MBL3キャッシュ） CPUクーラー 水冷クーラー メモリー 32GB（16GB×2、DDR5-5600） ストレージ 2TB SSD（NVMe Gen4） ビデオカード AMD Radeon RX 9070 XT (16GB) 無線機能 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5 電源ユニット 850W（80PLUS GOLD） 店頭価格 39万8750円

お取り寄せも可能！「マウス整備済みパソコン」の在庫掲示がスタート

また、店頭では前回取材時にも触れた、メーカー独自の認定リユース事業「マウス整備済みパソコン」の在庫リスト掲示が本格的にスタート。徳永さんいわく、定番の売れ筋パーツを搭載したゲーミングPCなどが注目を集めているそうです。

これらはすべて一点ものの現品限りですが、もし店頭リストにお目当ての構成がなくても、スタッフに声をかければ他店舗の整備済み在庫を瞬時に調べて取り寄せられるそうです。

「〇〇というゲームが快適に動く予算〇万円くらいのモデルを探している」といったざっくりとした相談でも大歓迎とのこと。他店の在庫も含めて、お客様に最適な整備済みPCを一緒に探してくれるそうので、ぜひ気軽にスタッフへ声をかけてみてください！

そのほか、マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では、5月28日までの期間、店舗独自の「ゴールデンウィークセール」を継続して実施中です。お買い得な即納モデルなども用意されているので、詳細はセール特設サイトで確認のうえ、初夏のゲーミング環境強化に向けて足を運んでみてはいかがでしょうか。