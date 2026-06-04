第252回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
ゲーミングキーボード「G512X 75」がオススメ!!
メカニカルと磁気のいいとこ取り！任意のキーだけをラピトリ化できるロジクールG「G512X 75」が先行展示中：ソフマップ なんば店
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・佐藤改さんがオススメするのは、ロジクールGの最新ゲーミングキーボード「G512X 75」です。6月11日の発売に先駆け、店頭にて注目の実機先行展示がスタートしています。
G512X 75の最大の特徴は、メカニカルと磁気式アナログという2つの異なるスイッチ方式を1台のキーボードに混在させられる「デュアルスワップ機能」にあります。
ベースは心地よい打鍵感のメカニカルスイッチでありながら、ゲームで多用するW・A・S・Dなどの任意のキーを同梱の磁気式アナログスイッチに差し替えることで、そのキーだけをラピッドトリガー（ラピトリ）対応へと変更できます。磁気スイッチのアクチュエーションポイントは0.1〜4.0mmの間で緻密に調整可能です。
このデュアルスワップ機能は主要な41キーに対応しており、製品にはあらかじめ9個の交換用磁気スイッチが同梱されています。
大半のキーはタイピングや普段使いに適した打鍵感を維持しつつ、ゲームに必要な部分だけをガチの競技仕様にカスタムできる、まさに「両方のいいとこ取り」を実現した次世代のキーボードです。
レイアウトはテンキーや一部の特殊キーを省いてデスクを広く使える75%サイズ。筐体寸法は330.2（W）×155.2（D）×46.6（H）mm、重量は850gです。直感的なコントロールが可能なプログラム対応ダイヤルを2個備えるほか、PCとの有線接続時には最大8000Hzの高速ポーリングレートに対応。着脱式の1.8m USBケーブルが付属します。
ラインアップは、75%サイズとテンキー付きの98%サイズの双方に、クリック感のない「リニア（LN）」と、適度な押し心地のある「タクタイル（TC）」の2種類のメインスイッチを用意。それぞれブラック（BK）とホワイト（WH）が選べます。
佐藤さんによると、G512X 75は日常のPCワークと本気のゲームプレイをハイレベルで両立させたい人に最適のモデルとのこと。
「省スペースなコンパクト設計ながらキー配置に窮屈さがなく、独立したファンクションキーや矢印キーがしっかり残されているのが実用的です。さらに、上質な打鍵感をもたらし打鍵音を抑えるガスケットマウント構造を採用するなど、普段使いの心地よさをかなり意識して作られているのが分かります」と、そのビルドクオリティーに対して高評価でした。
新規入会で最大5000円引き！
お得なプレミアムCLUBカードキャンペーンも
そのほか、ソフマップ なんば店では6月21日までの期間限定で、お買い物がお得になるキャンペーンを展開しています。
クレジット機能付きの「ソフマップ プレミアムCLUBカード（JACCS Mastercard）」に新規で申し込み、3回以上の分割払いでお買い物をすると、総額から最大5000円が値引きされます。
このキャンペーンを利用して、お得に買い物をしてみてはいかがでしょうか？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
- 第251回
PCパーツPSPを思い出す、あのゲーム機の最新機！ 最新SoC「Snapdragon 8 Elite」を引っさげた新生：PCワンズ
- 第250回
デジタル入手困難なビデオカード「GeForce RTX 5090 Founders Edition」を購入できる数少ない機会、パソコン工房の自作PC組立キットがアツい！：パソコン工房 大阪日本橋店
- 第249回
デジタルデータの待ち時間がほぼゼロ！読込14000MB/sの超高速SSDがドスパラセレクトから新登場：ドスパラ大阪・なんば店
- 第248回
デジタル売れ切れ後免の13万円引き！Ryzen 7 9800X3D＆Radeon RX 9070 XT搭載のゲーミングPCが見逃せない：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
- 第247回
デジタルドングルまで猫づくしだが、その実態は…超本格派ゲーミングマウスにゃのだ！：ソフマップ なんば店
- 第246回
PCパーツ1380円で手に入る幻想的な奥行き。面取りフレームにインフィニティミラーを仕込んだPCケースファン：PCワンズ
- 第245回
デジタルこれがRyzen 9000シリーズ完全体！話題の3D V-Cacheフル搭載モデルが再入荷です：ツクモLABI1なんば店
- 第244回
デジタル「真っ白な自作PC」を組むならまず候補にしたいマザーボード。2枚目のビデオカードも現実的に組める最新X870の一枚：ドスパラ大阪・なんば店
- 第243回
デジタル有機ELの鮮やか画面に4096段階スタイラスペン搭載の2-in-1タブレットPC：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
- 第242回
デジタル自分の声も自然に聞こえる！ソニー初の背面開放型ヘッドセット「INZONE H6 Air」：ソフマップ なんば店
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
-
デジタルあったらいいなをカタチにした、Stream Deck内蔵ゲーミングキーボード「GALLEON 100 SD」がオススメすぎる！：ソフマップ なんば店
-
デジタルこれは唯一無二。史上最高のCounter-Strikeプロゲーマー・ZywOo氏の美学を体現した個性派ゲーミングキーボード：ソフマップ なんば店
-
デジタル2万円台で希少な条件を満たしたキーボードがロジクールGから登場：ソフマップ なんば店
-
デジタル全部ほしくなる！「Razer × Minecraft」ゲーミングデバイスが一式で試用できるぞ！：ソフマップ なんば店
-
PCパーツスーパーホワイトキーボード！ ゲームも文字打ちも快適にしたい欲張りさんにはコレ：ソフマップ なんば店