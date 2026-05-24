西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第250回
PCパーツセット「自作PC組立てキット」がオススメ!!
入手困難なビデオカード「GeForce RTX 5090 Founders Edition」を購入できる数少ない機会、パソコン工房の自作PC組立キットがアツい！：パソコン工房 大阪日本橋店
2026年05月24日 09時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・渡邉さんのオススメは、超レアなビデオカード「GeForce RTX 5090 Founders Edition」がセットになった、同店オリジナルの「自作PC組立てキット」です。
パソコン工房を運営するユニットコムは4月末より、これまで国内での一般単体販売がなかった注目のビデオカード「GeForce RTX 5090 Founders Edition」を搭載するPCの独占販売を開始。その一環として、PCパーツをまとめて購入できる「自作PC組立てキット」にも同カードを採用したプレミアムなセットが登場しました。
店頭では、Intelプラットフォーム（Core Ultra 7 270K Plus採用）の「FE-INTEL-001」（店頭価格91万0700円）と、AMDプラットフォーム（Ryzen 7 9850X3D採用）の「FE-AMD-001」（店頭価格94万0880円）の2種類の案内がありました。なお、パーツの価格変動に伴い、最新のキット価格は逐次変動するとのことなので、詳細は来店時にスタッフまで。
キットの主役となるGeForce RTX 5090 Founders Editionは、NVIDIAがチップから基板、冷却機構のすべてを自社設計した純正モデル。驚くべきは、現代最強クラスの処理能力を持ちながら、わずか2スロット厚というSFF（スモールフォームファクター）対応のコンパクト設計に収まっている点です。
このサイズで十分な冷却を得るために「ダブルフロースルーデザイン」をはじめ、液体金属サーマルインターフェースマテリアル（TIM）、ヒートパイプ直結の3DヴェイパーチャンバーといったNVIDIAの技術を結集しています。
渡邉さんによると、やはり実物を見て一番の驚きは「カード自体の圧倒的なコンパクトさ」なのだとか。
また、組立てキットと銘を打っていますが、各PCパーツは好みに合わせて細かくBTOカスタマイズ可能です。「実質的に自分好みの最強構成で、超レアなFounders Editionを自作PCに組み込めるのが最大のメリットですね」と語ってくれました。
現在、GeForce RTX 5090 Founders Editionを入手する手段は限られていますが、「パソコンは自作派」という方に、パソコン工房の自作PC組立てキットが超オススメです！
自作初心者も安心！
組立代行の「最大半額」クーポンが付属
なお、こちらの自作PC組立てキットを購入すると、パソコン工房店頭での「組立代行工賃」が最大半額になるおトクなクーポンが手に入ります。
「PCパーツの扱いに緊張する」「忙しくて組み立てる時間が取れない」という方でも、プロの手によって組み上げられた状態で受け取ることが可能です。これなら自作初心者でも安心して最高峰の環境に挑戦できますね。
さらに現在、パソコン工房 大阪日本橋店では、NVIDIAのRTX 50シリーズGPU（GeForce RTX 5060を除く）を搭載した単体グラフィックスカード、またはiiyama PCの購入者を対象に、話題の最新ゲームタイトル「007 ファースト・ライト」のダウンロードコードをプレゼントするキャンペーンも開催中。今回紹介した自作キットも対象となっています。
クーポンが無くなり次第終了とのことなので、最高峰のマイPCを組んでゲームをプレイしたい方は、ぜひお早めに店舗へ相談してみてください！
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