段差を感じない極薄1mmガラス。美麗イラストも映えるマウスパッド「ULTRAPAD 稲荷」：PCワンズ

大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・松村悠介さんのオススメは、TALONGAMESのガラスゲーミングマウスパッド「TALONGAMES ULTRAPAD ART SERIES 稲荷 INARI」（以下、ULTRAPAD 稲荷）です。

ULTRAPAD 稲荷は、世界最薄クラスとなる厚さ1mmの強化ガラスを採用したガラスゲーミングマウスパッドです。極薄ながらエッジ部分には精密なCNC加工によるラウンドエッジデザインを施しており、手首や腕へのストレスを最小限に抑えています。

サイズは490（W）×420（D）×2（H）mm（裏面のフルカバーシリコンベース含む）。ガラス表面には独自開発の超高速コーティングを施しており、摩擦を極限まで排除。ガラス製ならではの滑らかさと、最速クラスの滑走スピードを両立しています。

松村さんいわく、本製品の最大のメリットはその薄さにあるといいます。「わずか1mmの薄さにより、設置したときのデスクとの段差がほぼなくなりました。従来のガラスマウスパッドで気になりがちだった、腕の引っかかりや違和感がほとんどなく快適に操作できます」と、本製品に対して好印象のようです。

さらに、ガラスが薄いことで、描かれているイラストがよりクッキリと鮮やかに見える効果もあるとのこと。実際、パッと見の色彩の鮮烈さは印象的で、デスク上を彩るアートとしてもクオリティーが高いです。重量も軽く取り回しやすいため、使用しないときは棚などに飾ってイラストを鑑賞する、といった楽しみ方もできそうです。

現在この「ULTRAPAD 稲荷」を店頭で取り扱っているのは国内でもPCワンズだけではないか、とのこと。実物の驚異的な薄さと美麗なイラストを、ぜひ店頭でチェックしてみてください！

大迫力の「ゴジラ」降臨！

「ふもコレ」コラボデバイスが先行展示・予約開始

そのほか、PCワンズでは現在、オリジナルブランド「ふもコレ（Fumo Collection）」より登場する「ゴジラ」コラボデバイスの予約受付および先行展示を実施しています。

ラインアップは、大迫力のイラストが描かれた「Odin Gaming」製マウスパッド（2XLサイズ／XLサイズ）や、「VARMILO（アミロ）」製のゲーミングキーボードなど。特にキーボードは、ゴジラを象徴するアイコンが随所に散りばめられた、こだわりのデザインに仕上がっています。

初回予約期間は5月5日まで。実物の迫力を確かめたい方は、ぜひ店舗へ足を運んでみてください！