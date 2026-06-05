最新RTX 5060を搭載しながらも厚さ20mm以下！持ち運べる14型ゲーミングノートPCが店舗限定セール中：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ

大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、14型ゲーミングノートPC「G-Tune W4-I7G60BK-A/EX」です。ディスクリートGPU（単体グラフィックス）を搭載しながらもスリムな筐体を実現した、携帯性に優れた一台となります。

G-Tune W4-I7G60BK-A/EXは、専用グラフィックスを内蔵しつつも厚さ約19.9mmという薄型デザインに仕上げられた、14型のゲーミングノートPCです。

CPUには「Core i7-13620H」（10コア／16スレッド、最大4.9GHz）を採用。グラフィックスには最新世代の「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載。液晶ディスプレーは、アスペクト比16:10のWUXGA（1920×1200ドット）解像度で、リフレッシュレートは144Hzに対応します。

このスリムな筐体でコンポーネントの熱を効率的に逃がすため、内部にはベイパーチャンバー冷却機構を搭載。ゲームや動画編集といった高負荷時でも、サーマルスロットリングを抑えて安定したハイパフォーマンスを維持できる仕様です。

システムメモリーは32GB（LPDDR5-5200 オンボード）、ストレージは1TB SSD（PCIe Gen4）を標準搭載。ゲーミング用途として十分な容量を最初から備えています。

徳永さんいわく、本製品の最大の魅力は「厚さ20mmを切るスリムさに最新世代のGeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み込んだことによる、持ち運びも可能な薄型筐体ながら強力なゲーミング性能を持つ点」だといいます。

省スペースでも強力なゲーミングノートPCがほしい人や、デスクトップのゲーミングPCと同様に、ゲームを快適プレイできるセカンドマシンがほしい人にオススメとのこと。

なお、本機は現在実施中の店舗限定セールの対象で、価格面でも通常よりお買い得になっているとのこと。ウェブ通販では出荷まで数日を要する人気構成ですが、今なら店頭に持ち帰り可能な在庫が確保されているそうです。実機を触ってその軽さと薄さを体感したい方は、ぜひ店頭へ足を運んでみてください！

G-Tune W4-I7G60BK-A/EXの主なスペック ディスプレー 14型液晶（1920×1200ドット、ノングレア、sRGB比100%、144Hz対応） CPU Intel Core i7-13620H（10コア/16スレッド、最大4.9GHz） メモリー 32GB（LPDDR5-5200 オンボード） ストレージ 1TB SSD（NVMe Gen4x4） グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU（8GB、GDDR7） 無線機能 Wi-Fi 7、Bluetooth 5 インターフェース USB Type-A×2（5Gbps・3.2 Gen1、3.2 Gen2・10Gbps）、USB Type-C（10Gbps・3.2 Gen2・PD、画面出力対応）×1

HDMI、4極ヘッドセット端子、microSDカードリーダー ウェブカメラ 100万画素（プライバシーシャッター付き） バッテリー駆動時間 動画再生：約7時間、アイドル状態：約11時間（JEITA測定法 Ver.3.0） 消費電力 標準時約6.7W、最大時約180W、スリープ時約0.45W サイズ/重量 313.5（W）×224（D）×19.9（H）mm/約1.68kg OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」 店頭価格 29万9800円

約5万円引きの目玉機も！

店舗限定セール「ゲーミング祭」開催中

マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップでは現在、6月28日までの期間限定で店舗限定セール「ゲーミング祭」を開催しています。今回紹介したG TUNE W4-I7G60BK-A/EXもセール対象です。

徳永店長に、もう1台のオススメを聞いたところ、15.6型のスタンダードノートPC「mouse A5-A01SR-A/EX」を挙げてくれました。

「Ryzen 5 7430U」を搭載したモデルで、標準価格から約5万円も値引きした店頭価格12万9800円の特別価格で販売中。このコスパの良さが推しポイントとのことです。

そのほかのお買い得モデルの詳細は、セール特設サイトを確認のうえ、ぜひ店頭でチェックしてみてください！