ゲーミングマウスパッド「MAYA Glass Mousepad」がオススメ!!
なんだこのイラスト？ “マヤ文明”をイメージしたLAMZU初のガラスマウスパッド「MAYA Glass Mousepad」：PCワンズ
2026年03月03日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・松村悠介さんのオススメは、LAMZU（ラムズ）のガラスゲーミングマウスパッド「MAYA Glass Mousepad」です。同デザインの布タイプ「MAYA Cloth Mousepad」も新登場で、どちらも注目度の高い仕上がりとなっています。
魅惑のゲーミングデバイスを次々と送り出しているLAMZU。これまでは布製マウスパッドを中心に展開していましたが、満を持してブランド初となるガラス製ゲーミングマウスパッドを新規リリースしました。
MAYA Glass Mousepadは、マヤ文明の女神をモチーフにした神秘的なデザインが特徴です。サイズは490（W）×420（D）×1.5（H）mm。表面には肌触りの良い「HyperNanoコーティング」を施し、ガラスならではの滑らかさと、正確なトラッキングに必要な制動力を両立しています。
一方でMAYA Cloth Mousepadは、ガラスモデルと同一のデザインの布製マウスパッドです。こちらも既存モデルの流用ではなく、新たな設計の意欲作。サイズは490（W）×420（D）×3（H）mmとなっています。
松村さんによれば、ガラスタイプのMAYA Glassは「非常にオーソドックスで扱いやすい滑らか系の操作感。エッジのラウンド加工と1.5mmという本体の薄さにより、机との段差が気になりにくいのがメリット」とのこと。また、製品を保護する梱包箱も堅牢で、配送や持ち運びの際の安心感が強い点も高評価のようです。
布タイプのMAYA Clothについては、「ややスピード寄りのバランスタイプで、表面の沈み込みが少なく、硬めのフィーリングを好む人にオススメ」だといいます。従来のLAMZU製品とはまた違った、新しい操作感に仕上がっているそうです。
ブランド初のガラスモデルながら、妥協のない完成度を感じさせる今回の「MAYA」シリーズ。取材時には一時品切れとなっていましたが、松村さんによれば「再入荷の予定はしっかりあるのでご安心ください」とのこと。
到着したばかりのAIM1「瞬」の新キーボード
店内の新ブースも紹介
また、取材時に届いたばかりの製品も紹介してもらいました。AIM1のラピッドトリガー対応キーボード「瞬（Shun）」と、人気プロゲーミングチーム「RIDDLE」のコラボモデル。チームカラーであるイエローとブラックのコントラストに、可愛らしいチームロゴが映えるデザインとなっています。こちらは店頭で実機展示が始まっていますので、ぜひチェックしてみてください！
デバイスコーナーにはBenQのゲーミングブランド「ZOWIE」に特化した展示ブースを新設していました。さまざまなゲーミングマウスやマウスパッドを実際に試せるようになっており、プロシーンで愛される硬派な使用感をじっくり確認できます。
さらに、マウスソールの販売コーナーもリニューアル。限られたスペースを最大限に活かした、豊富な品揃えが圧巻です。展示しているマウスのモックには、それぞれ実際に販売中のソールを装着しており、その場で滑り心地を比較可能です。自分好みのマウスソールを探している人は必見のコーナーです！
