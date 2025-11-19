よく滑るし、ちゃんと止まる。すべての競技ゲーマーに向けたマウスパッド「QSPEC SLUMP」：PCワンズ

大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・尾崎怜史さんのオススメは、QSPECのゲーミングマウスパッド「QSPEC SLUMP」です。

QSPEC SLUMPという名前は「スランプからの解放」に由来しており、本製品は、すべての競技ゲーマーに向けたゲーミングマウスパッドとして開発されています。

滑りと止まりのバランスが絶妙に調整されたバランスコントロールタイプで、クセのないニュートラルな操作感が特徴です。操作感を一度リセットし、スランプを抜け出すきっかけを与えてくれる、そんなコンセプトが込められているように感じます。

サイズは490×420×3.5mmで、布製のソフトタイプ。マウスパッドの周囲にはしっかりとしたステッチ加工を施しています。

尾崎さんによると、QSPEC SLUMPは表面がやや硬めで、よく滑りつつ、しっかり止まるバランスタイプの扱いやすいゲーミングマウスパッドとのこと。大型サイズで価格も比較的に手頃なため、これからPCゲームを始める初心者にもオススメできるそうです。

実際に触ってみると、布製マウスパッドの中では滑りが軽く、それでいてしっかりと止められる印象です。扱いやすく、コントロール性の高いマウスパッドだと感じました。

PCワンズでは展示中のマウスパッドを実際に試せるので、ぜひ店頭で触ってみてください！

コトコト系と静音の最新ゲーミングキーボード

そのほか、尾崎さんには最新のゲーミングキーボードも紹介してもらいました。

VAROの「VM87HE-J」は、ラピッドトリガーに対応したテンキーレス・日本語配列のゲーミングキーボード。最大の特徴は、搭載しているキースイッチにあります。

もともと「VM87-J」というメカニカルキーボードがあり、キースイッチ違いで2モデルを展開していました。ラインアップは、軽やかなコトコト系の「VERY PERI」と、静音仕様の「SILENT MINT」の2種類。どちらも打鍵感の評価が高く、人気のモデルだそうです。

その打鍵感を磁気スイッチで再現したのが、「VERY PERI MAGNETIC SWITCH」（コトコト系）と「NON-CONTACT MAGNETIC SWITCH」（静音）です。これらの磁気スイッチを採用した最新モデルが、今回紹介する「VM87HE-J」というわけです。

ラピッドトリガー対応の磁気スイッチキーボードでも、しっかりとした打鍵感にこだわりたい人にオススメできるゲーミングキーボードです。店頭には展示機もあるので、ぜひ実際に触れて、その感触を確かめてみてください！