あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第2回
シャープ「AQUOS sense10」
「スマホは6万円のこれで十分です」確かにそう言える「AQUOS sense10」
2026年01月02日 17時00分更新
最近のスマホ、高すぎません？ 「性能が高いのはわかるけど、15万円、20万円も出せない」 その感覚は正しいと思います。とは言え、スマホは多くの人にとって生活の中心になっているはず。安すぎる機種を買って「画面がカクカク」「カメラがショボすぎ」では元も子もありません。そんな悩める多くの人にとって、シャープ「AQUOS sense10」は救世主になりうる存在です。
このスマホは「ものすごいズーム機能」や「超快適なゲーム性能」は正直ありません。しかし、実際に使ってみると「あ、これでいいじゃん。いや、これがいい」と納得させられる実力を持っています。
毎日使う道具として、手になじむサイズ感と重さ、2日間は充電しなくても持つバッテリー、そして突然の雨でも安心して使える防水性能。私たちがスマホに本当に求めていた機能が、これでもかと詰め込まれています。
今回は、そんなAQUOS sense10のメリットと購入時に注意しておきたいポイントを紹介します。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）十分以上な性能が小型軽量の本体に詰め込まれている
2）AIで通話機能を大幅に強化 騒がしい場所でも会話がクリア
3）デザインも魅力。デニムカラーのカラバリが新鮮！
購入時に注意したいポイント
1）バランスがいい製品だが、強い個性がないのも事実
2）できればメモリー8GBモデルを標準にしてほしかった