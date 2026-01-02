最近のスマホ、高すぎません？ 「性能が高いのはわかるけど、15万円、20万円も出せない」 その感覚は正しいと思います。とは言え、スマホは多くの人にとって生活の中心になっているはず。安すぎる機種を買って「画面がカクカク」「カメラがショボすぎ」では元も子もありません。そんな悩める多くの人にとって、シャープ「AQUOS sense10」は救世主になりうる存在です。

このスマホは「ものすごいズーム機能」や「超快適なゲーム性能」は正直ありません。しかし、実際に使ってみると「あ、これでいいじゃん。いや、これがいい」と納得させられる実力を持っています。

毎日使う道具として、手になじむサイズ感と重さ、2日間は充電しなくても持つバッテリー、そして突然の雨でも安心して使える防水性能。私たちがスマホに本当に求めていた機能が、これでもかと詰め込まれています。

今回は、そんなAQUOS sense10のメリットと購入時に注意しておきたいポイントを紹介します。