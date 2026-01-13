このページの本文へ

耐熱800度 モバイルバッテリー用“燃えにくいケース“登場

2026年01月13日 12時50分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

製品の使用イメージ

　PC周辺機器などを手がけるゴッパは1月13日現在、最大800℃の耐熱性能を備えた「モバイルバッテリー用 燃えにくいケース」をクラウドファンディングサイトMakuakeで先行販売している。価格は1680円から。

　「モバイルバッテリー用 燃えにくいケース」は、モバイルバッテリー等の発火・発熱等による被害の抑制を目的とした製品。

　外層にシリコンコートとガラス繊維布、内層にガラス繊維布とアルミ箔を重ねた4層構造とすることで、袋の内外からの熱を防ぎつつ、燃えにくい設計になっているという。

　カラーはブラック、グレー、グリーンの3色展開。1月13日現在の価格（Makuake手数料別）と配送予定時期は、それぞれ以下のとおりだ。

製品画像ブラック

ブラック

製品画像グレー

グレー

製品画像グリーン

グリーン

●Makuakeでの先行販売の概要（1月13日現在）

■販売価格（Makuake手数料別）

・ブラック（早割）：1680円
・グレー（Makuake割）：1880円
・グリーン（Makuake割）：1880円
・ブラック5個アソートパック（Makuake割）：8990円

■配送予定時期

・2月末頃

　なお、本製品は非接触充電（Qi等）を搭載したモバイルバッテリーの収納には対応していない。

　また、本製品にモバイルバッテリーを収納したまま、充電や給電をすることも禁止されている。

■関連サイト

