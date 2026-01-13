耐熱800度 モバイルバッテリー用“燃えにくいケース“登場

PC周辺機器などを手がけるゴッパは1月13日現在、最大800℃の耐熱性能を備えた「モバイルバッテリー用 燃えにくいケース」をクラウドファンディングサイトMakuakeで先行販売している。価格は1680円から。

「モバイルバッテリー用 燃えにくいケース」は、モバイルバッテリー等の発火・発熱等による被害の抑制を目的とした製品。

外層にシリコンコートとガラス繊維布、内層にガラス繊維布とアルミ箔を重ねた4層構造とすることで、袋の内外からの熱を防ぎつつ、燃えにくい設計になっているという。

カラーはブラック、グレー、グリーンの3色展開。1月13日現在の価格（Makuake手数料別）と配送予定時期は、それぞれ以下のとおりだ。

●Makuakeでの先行販売の概要（1月13日現在） ■販売価格（Makuake手数料別） ・ブラック（早割）：1680円

・グレー（Makuake割）：1880円

・グリーン（Makuake割）：1880円

・ブラック5個アソートパック（Makuake割）：8990円 ■配送予定時期 ・2月末頃

なお、本製品は非接触充電（Qi等）を搭載したモバイルバッテリーの収納には対応していない。

また、本製品にモバイルバッテリーを収納したまま、充電や給電をすることも禁止されている。