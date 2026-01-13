Androidに重大な脆弱性

Androidオープンソースプロジェクト（AOSP）は1月5日、Android OSの脆弱性情報を公開した。深刻度「重大」に該当するケースで、アップデートが提供され次第、早めに適用することが推奨される。
主な脆弱性は以下のとおり。
●深刻度：重大
■Dolby
・CVE-2025-54957
サポート中のAndroidデバイスについては、メーカーやキャリアなどの準備が整い次第、セキュリティーアップデートが提供されるものとみられる。
