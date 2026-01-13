このページの本文へ

Androidに重大な脆弱性

2026年01月13日 11時30分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

　Androidオープンソースプロジェクト（AOSP）は1月5日、Android OSの脆弱性情報を公開した。深刻度「重大」に該当するケースで、アップデートが提供され次第、早めに適用することが推奨される。

　主な脆弱性は以下のとおり。

●深刻度：重大

■Dolby

・CVE-2025-54957

　サポート中のAndroidデバイスについては、メーカーやキャリアなどの準備が整い次第、セキュリティーアップデートが提供されるものとみられる。

■関連サイト

