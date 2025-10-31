このページの本文へ

ミドルクラスの大定番「AQUOS sense10」登場！ デニムデザインが魅力的

2025年10月31日 10時00分更新

文● オカモト／ASCII

　シャープは、ミドルクラスのスマートフォン「AQUOS sense10」を発表。国内では11月13日に発売するほか、台湾・インドネシア・シンガポールでも順次販売を開始する。

AQUOS

SoCが新世代に　AQUOS R10譲りのカメラのAI処理が追加
背面にデニム素材を用いた新色が要注目

　筐体デザインは前モデルの「AQUOS sense9」から大きく変わらないが、SoCに「Snapdragon 7s Gen 3」を変更することで、CPU性能が約20％、GPU性能が約40％アップしたほか、ハイエンドモデルで人気でカメラのAI補正機能を搭載。料理やテキストの写真に映り込んだ影を消去するほか、ガラスに映り込んだ撮影時の反射を軽減する機能が加わった。

AQUOS

　また、通話品質を向上するAI機能「Vocalist」も特徴的で、通話時に自分以外の人の声や周囲の雑音をAIがカットして、自分の声だけを相手に伝える機能も用意されている。

　デザイン面では新色のデニムネイビーに注目。ジーンズの色味をイメージしたカラーで、純正オプションではさらに実際にデニム生地を用いたケースも用意されている。そのほか、カーキグリーン、ペールピンク、ペールミント、フルブラック、ライトシルバーの全6色が用意される。

AQUOS

　そのほか主なスペックは、メモリー／ストレージは6GB／128GBまたは8GB／256GB、1～240Hz可変駆動の6.1型PRO IGZO OLED（1080×2340）、5030万画素カメラ＋5030万画素広角カメラ（標準カメラは1/1.55型）、5000mAhバッテリー、側面指紋センサー＋顔認証（マスク対応）、IP68の防水防塵、FeliCa、Android 16など。

AQUOS
AQUOS
シャープ「AQUOS sense10」の主なスペック
ディスプレー 6.1型Pro IGZO OLED（19.5：9）1～240Hz対応
画面解像度 1080×2340
サイズ 約73×149×8.9mm
重量 約166g
CPU Snapdragon 7s Gen 3
2.5GHz（8コア）
内蔵メモリー 6/8GB
内蔵ストレージ 128/256GB
外部ストレージ microSD
OS Android 16
無線LAN Wi-Fi 6
カメラ画素数 5030万画素（OIS対応）
＋5030万画素（広角）
イン：3200万画素
バッテリー容量 5000mAh
FeliCa／NFC ○／○
防水／防塵 ○／○（IP68）
生体認証 側面指紋＋顔（マスク対応）
SIM形状 nanoSIM＋eSIM
USB端子 Type-C
イヤホン端子 ×
カラバリ デニムネイビー、カーキグリーン、ペールピンク、ペールミント、フルブラック、ライトシルバー
発売日 11月13日
価格（SIMフリー版） 6万2700円（6＋128）
6万9300円（8＋256）

