ミドルクラスの大定番「AQUOS sense10」登場！ デニムデザインが魅力的

シャープは、ミドルクラスのスマートフォン「AQUOS sense10」を発表。国内では11月13日に発売するほか、台湾・インドネシア・シンガポールでも順次販売を開始する。

SoCが新世代に AQUOS R10譲りのカメラのAI処理が追加

背面にデニム素材を用いた新色が要注目

筐体デザインは前モデルの「AQUOS sense9」から大きく変わらないが、SoCに「Snapdragon 7s Gen 3」を変更することで、CPU性能が約20％、GPU性能が約40％アップしたほか、ハイエンドモデルで人気でカメラのAI補正機能を搭載。料理やテキストの写真に映り込んだ影を消去するほか、ガラスに映り込んだ撮影時の反射を軽減する機能が加わった。

また、通話品質を向上するAI機能「Vocalist」も特徴的で、通話時に自分以外の人の声や周囲の雑音をAIがカットして、自分の声だけを相手に伝える機能も用意されている。

デザイン面では新色のデニムネイビーに注目。ジーンズの色味をイメージしたカラーで、純正オプションではさらに実際にデニム生地を用いたケースも用意されている。そのほか、カーキグリーン、ペールピンク、ペールミント、フルブラック、ライトシルバーの全6色が用意される。

そのほか主なスペックは、メモリー／ストレージは6GB／128GBまたは8GB／256GB、1～240Hz可変駆動の6.1型PRO IGZO OLED（1080×2340）、5030万画素カメラ＋5030万画素広角カメラ（標準カメラは1/1.55型）、5000mAhバッテリー、側面指紋センサー＋顔認証（マスク対応）、IP68の防水防塵、FeliCa、Android 16など。