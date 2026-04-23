4～8万円のスマホの選び方やおすすめ製品を紹介
【決定版】ミドルクラスのスマートフォンのおすすめベスト5【2026年4月版】
2026年04月23日 12時00分更新
「今のスマホは高すぎ！」「10万円も20万円もするなんておかしい」……そう言う人は多いのですが、実際には数万円のお手頃価格でも申し分ない性能のスマホはたくさんあるんです！
使い勝手や性能も多くの人には十分以上で、しかも安い。4～8万円の「ミドルクラス」のスマホを選ぶ際のポイントや編集部がおすすめするベスト5の製品を紹介します。選ぶときの参考にしてください！（【2026年1月版】はこちら）
【目次】
ミドルクラスのスマホを選ぶポイント
ポイント1：「性能と価格のバランス」4～8万円と結構幅あり。自分に必要な性能は？
ポイント2：「おサイフケータイ（FeliCa）や防水対応」
ポイント3：「カメラ性能」普通に撮るならどれも十分！ こだわることも可能
ASCII編集部が選ぶ「ミドルクラスのスマートフォン」ベスト5
シャープ「AQUOS sense10」
グーグル「Pixel 10a」
Nothing「Nothing Phone (4a)」
シャオミ「REDMI Note 15 Pro 5G」
シャオミ「POCO X8 Pro」
ミドルクラスのスマホを選ぶポイント（1）「性能と価格のバランス」4～8万円と結構幅あり。自分に必要な性能は？
「ミドルクラスのスマホ」と一言で言っても、4～8万円と価格帯は結構バラバラ。でも、4万円以下のクラスのスマホ（エントリークラスのスマートフォンのおすすめベスト5）と比べると性能はハッキリと上です。SNS、動画視聴はもちろん、3Dを多用するゲームでも最高設定にこだわらなければ、どれを選んでも不満に感じることはまずないでしょう。ただし、カメラにこだわりがあったり、ゲームを高画質でプレイしたいといった目的がある場合は、ミドルクラスの中でも上位級の製品がオススメです。
ミドルクラスのスマホを選ぶポイント（2）「おサイフケータイ（FeliCa）や防水対応」
ミドルクラスのスマホの多くは、おサイフケータイ（FeliCa）や防水といった日本のユーザーが求める機能を搭載しています。ただし、一部の海外メーカー製端末では対応していなかったり、防水レベルが「生活防水」「防滴」止まりの製品もあります。自分が必要としている機能がしっかり含まれているか、購入前に確認しましょう。
ミドルクラスのスマホを選ぶポイント（3）「カメラ性能」普通に撮るならどれも十分！ こだわることも可能
ミドルクラスのスマホになると、大半の製品で一定レベル以上の性能を持っています。SNSに写真をアップしたり、家族で共有するなど、大きなこだわりなく使うのであれば、まず確実に満足できるでしょう。
ただし、以前から写真が趣味で色々なシーンで撮影がしたい、望遠でも綺麗な写真を残したい……といった目的やこだわりがハッキリあるのであれば、製品選びは重要になってきます。ミドルクラスでも、そうしたユーザーに応えられるだけの性能を持つカメラを搭載した端末はあるので、製品の性能をしっかりチェックしましょう。
次ページでは、編集部がおすすめするミドルクラスのスマホ5製品を紹介します！
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