シャープディスプレイソリューションズの複数プロジェクターに脆弱性

Japan Vulnerability Notes（JVN）は1月7日、シャープディスプレイソリューションズのプロジェクターに関する脆弱性情報を公開した。

公開された脆弱性は複数あり、JVNによると、以下のような問題が生じることがあるという。

・当該プロジェクター内の任意のファイルを取得される（CVE-2025-11540）

・任意のコマンドやプログラムを実行される（CVE-2025-11541／CVE-2025-11542）

・不正なファームウェアを実行される（CVE-2025-11543）

・第三者によってネットワーク接続情報を不正に取得される（CVE-2025-11544）

・第三者によって任意の操作を実行される（CVE-2025-11545）

脆弱性別の対象製品は次のとおり。

■当該プロジェクター内の任意のファイルを取得される

■任意のコマンドやプログラムを実行される

■不正なファームウェアを実行される 対象製品 ・NP-P502HLJD-2

・NP-P502WLJD-2

・NP-P502HJD

・NP-P502WJD

・NP-P502HLJD

・NP-P502WLJD

・NP-UM352WJL ■第三者によってネットワーク接続情報を不正に取得される 対象製品 ・NP-P627ULJL

・NP-P547ULJL

・NP-P605ULJL

・NP-P525ULJL

・NP-P525WLJL など68型番 ■第三者によって任意の操作を実行される 対象製品 ・NP-PA1705UL-WJL

・NP-PA1705UL-BJL

・NP-PA1505UL-WJL

・NP-PA1505UL-BJL

・NP-PV800UL-WJL

・NP-PV800UL-BJL

・NP-PV730UL-WJL

・NP-PV730UL-BJL

・NP-P627ULJL

・NP-P547ULJL

・NP-PA1004UL-WJL

・NP-PA1004UL-BJL

・NP-PA804UL-WJL

・NP-PA804UL-BJL など126型番

1月7日現在、一部の対象製品を除き、脆弱性を直接修正する手段は用意されていない。各製品を提供するシャープディスプレイソリューションズはユーザーに対して、対象製品をファイヤーウォールなどで保護された安全なイントラネット内のみで使用し、インターネットに直接接続しないよう案内している。