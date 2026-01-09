Google Meetにリアルタイム翻訳機能　1月27日からベータ公開

グーグルは1月7日、「Google Meet」のリアルタイム音声翻訳機能について、現行のアルファ版を1月27日よりベータ版へ移行し、提供範囲を拡大する方針を明らかにした。
本機能はGemini for Meetの管理設定が有効な状態で、ユーザーが翻訳機能をオンにした際に起動可能。翻訳がオンになっている間は、他の参加者に翻訳を使っていることが表示されるため、「突然英語がペラペラになった」と勘違いされる心配もない。
このほか、必要に応じて、管理コンソールから組織部門単位で翻訳機能の使用可否を切り替えることも可能だ。
提供対象のユーザーと展開予定時期は、それぞれ以下のとおり。
●対象ユーザー
以下のプランを契約中のユーザー
・Google Workspace Business Plus
・Google Workspace Enterprise Plus
・Google Workspace Frontline Plus
・Google AI Pro
・Google AI Ultra
・Google AI Ultra for Businessアドオン
・Google AI Pro for Educationアドオン
●展開予定時期
■管理者設定
・即時リリースおよび計画的リリースのドメイン：2026年1月7日から順次
■エンドユーザー向け機能
・即時リリースドメイン： 2026年1月27日から順次
・計画的リリースドメイン：2026年2月18日以降