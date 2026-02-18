あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第49回
Anker Nano ドッキングステーション
【超便利】ハブだけ外れるドッキングステーション ロマン仕様が俺のデスク環境にドハマりすぎた
2026年02月18日 17時00分更新
アンカーがまたやってくれた……。
ロマンあふれる「分離/合体ドック」の登場です。というかこれ、ガンダムのコアファイターじゃね？
ノートパソコンのユーザーも、家で集中して作業する際にはディスプレーにつないだり、ポートを拡張して周辺機器をつないだりしている場合が多いと思います。そのために必要なのがドッキングステーションです。
では質問。でかけるときはどうしてます？ 特に、MacBook Airみたいな「削ぎ落としたデザイン」の製品はポートが足りなくないですか？ となればポーチに忍ばせた小型USBハブも手放せませんよね？
そんなデスクとモバイルの行き来が頻繁にある人（筆者もその一人です）へ。アンカーがやってくれました。その名は｢Nano ドッキングステーション（13-in-1, 着脱式 USB-C ハブ）｣。
なんと自宅の机の上に構築した、パソコン作業の秘密基地。そこからUSB-Cハブだけを取り外せるという、ワクワクするようなコンセプトの製品です。便利さはもちろんですが、レバーを引いてハブを取り外す感触、収納する際に磁石でパチっと収まる気持ちよさがクセになる製品です。
これだけで、すぐポチってしまおうと思うひともいるかもしれませんが、購入時にはちょっとした注意点もあるので、次ページから細かめに整理していくことにします。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
Anker Nano ドッキングステーションのメリットと注意点
Anker Nano ドッキングステーションを購入する3つのメリット
1）一台二役の切り替えが本当に快適
2）拡張性が高く、デスクが整う
3）トータルで見るとコスパがいい
購入時に確認したい2つのポイント
1）ACアダプターのサイズ感
2）電源ボタンは背面に配置
この連載の記事
-
第48回
PCこれは親指トラックボールの最高到達点の一つ この滑らかさスゴすぎる
-
第47回
デジカメ買いたくても買えないカメラ 今度はモノクロしか撮れない「GR IV」が登場
-
第46回
スマホ【画面デカい】動画楽しむ人の最強コスパタブレット！ 12型＆12000mAhバッテリーで5万円切りは買い
-
第45回
AV3年待っててよかった！WF-1000XM6、すべてが進化したソニーの最上級ワイヤレスイヤホンがついに登場
-
第44回
トピックス人気の天井プロジェクターならこれがオススメ 3万円台、バッテリー内蔵で三脚も不要
-
第43回
スマホ【ネットで話題】iPhoneとの相性最高なモバイルバッテリーが欲しすぎる
-
第42回
デジタルラピトリ対応の磁気軸キーボード、60％サイズでしかも日本語配列でコスパもいい
-
第41回
スマホハイエンドスマホ9万円切り 最強級CPUと高精細ディスプレーの「POCO F8 Pro」
-
第40回
ホビーめっちゃカッコいい！バイク型電動キックボードが乗ってみた過ぎる！
-
第39回
PC【10ギガ光ならこれだぁ！】Wi-Fi 7対応、10GbEを2基搭載、最大18.7Gbpsのルーターがヤバすぎる！
- この連載の一覧へ