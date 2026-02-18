アンカーがまたやってくれた……。

ロマンあふれる「分離/合体ドック」の登場です。というかこれ、ガンダムのコアファイターじゃね？

ノートパソコンのユーザーも、家で集中して作業する際にはディスプレーにつないだり、ポートを拡張して周辺機器をつないだりしている場合が多いと思います。そのために必要なのがドッキングステーションです。

では質問。でかけるときはどうしてます？ 特に、MacBook Airみたいな「削ぎ落としたデザイン」の製品はポートが足りなくないですか？ となればポーチに忍ばせた小型USBハブも手放せませんよね？

そんなデスクとモバイルの行き来が頻繁にある人（筆者もその一人です）へ。アンカーがやってくれました。その名は｢Nano ドッキングステーション（13-in-1, 着脱式 USB-C ハブ）｣。

なんと自宅の机の上に構築した、パソコン作業の秘密基地。そこからUSB-Cハブだけを取り外せるという、ワクワクするようなコンセプトの製品です。便利さはもちろんですが、レバーを引いてハブを取り外す感触、収納する際に磁石でパチっと収まる気持ちよさがクセになる製品です。

これだけで、すぐポチってしまおうと思うひともいるかもしれませんが、購入時にはちょっとした注意点もあるので、次ページから細かめに整理していくことにします。

