このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第49回

Anker Nano ドッキングステーション

【超便利】ハブだけ外れるドッキングステーション　ロマン仕様が俺のデスク環境にドハマりすぎた

2026年02月18日 17時00分更新

文● イチ／ヤマ/ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

Nano ドッキングステーション（13-in-1, 着脱式 USB-C ハブ）

　アンカーがまたやってくれた……。

　ロマンあふれる「分離/合体ドック」の登場です。というかこれ、ガンダムのコアファイターじゃね？

　ノートパソコンのユーザーも、家で集中して作業する際にはディスプレーにつないだり、ポートを拡張して周辺機器をつないだりしている場合が多いと思います。そのために必要なのがドッキングステーションです。

　では質問。でかけるときはどうしてます？　特に、MacBook Airみたいな「削ぎ落としたデザイン」の製品はポートが足りなくないですか？　となればポーチに忍ばせた小型USBハブも手放せませんよね？

　そんなデスクとモバイルの行き来が頻繁にある人（筆者もその一人です）へ。アンカーがやってくれました。その名は｢Nano ドッキングステーション（13-in-1, 着脱式 USB-C ハブ）｣。

　なんと自宅の机の上に構築した、パソコン作業の秘密基地。そこからUSB-Cハブだけを取り外せるという、ワクワクするようなコンセプトの製品です。便利さはもちろんですが、レバーを引いてハブを取り外す感触、収納する際に磁石でパチっと収まる気持ちよさがクセになる製品です。

　これだけで、すぐポチってしまおうと思うひともいるかもしれませんが、購入時にはちょっとした注意点もあるので、次ページから細かめに整理していくことにします。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

Anker Nano ドッキングステーションのメリットと注意点

Anker Nano ドッキングステーションを購入する3つのメリット
1）一台二役の切り替えが本当に快適
2）拡張性が高く、デスクが整う
3）トータルで見るとコスパがいい

購入時に確認したい2つのポイント
1）ACアダプターのサイズ感
2）電源ボタンは背面に配置

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン