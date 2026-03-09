組織のコミュニケーションを「消費される時間」から「データ資産」に変え、仕事のスピードを劇的に引き上げる……！ デキるビジネスマンがこぞって導入し始めているツールがあります。

AI文字起こしツールは、議事録やメモが簡単なんてアピールされていますが、私は別に録音は不要だし、文字起こしを読み返すこともないしなぁと思っているかもしれません。しかし、文字起こしツールが真価を発揮するのは、AIと連携した場合です。

例えば、ブレストの会議をしたけど、結局話がいろいろ飛んでしまって、何の話をしたのか。誰がどのようなタスクをこなせばいいのか。目的や目標は？ などぼんやしした感想しか持たないことは多くないですか？ そんなときは、文字起こしツールで取ったログデータをAIに読み込ませ、「この会議の要約は？」「明確になった課題は？」「次のステップに進むために、だれが何をすべきか」などと聞いてみましょう。

それだけで、会議の生産性は爆発的に上がるはずです。



それからもうひとつ、AIに聞いてみても、あまり役立つ内容にならない会議。それは、おそらく不要な会議です。もし、自分の時間が、ムダ会議に奪われてるなぁなんて思ったら、ログデータを添えて、「この会議必要ですかね？」と率直な感想を上司に投げかけてみましょう。あなたの心も時間も解放されるはずです！



AI文字起こしに役立つ、アンカーの「Soundcore Work」。その実力を詳しく見ていきましょう。

