あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第64回
Anker「Soundcore Work」
まさかのAnkerがムダ会議の撲滅に殴り込み！生産性が爆上がる新製品を試してみた
2026年03月09日 17時00分更新
組織のコミュニケーションを「消費される時間」から「データ資産」に変え、仕事のスピードを劇的に引き上げる……！ デキるビジネスマンがこぞって導入し始めているツールがあります。
AI文字起こしツールは、議事録やメモが簡単なんてアピールされていますが、私は別に録音は不要だし、文字起こしを読み返すこともないしなぁと思っているかもしれません。しかし、文字起こしツールが真価を発揮するのは、AIと連携した場合です。
例えば、ブレストの会議をしたけど、結局話がいろいろ飛んでしまって、何の話をしたのか。誰がどのようなタスクをこなせばいいのか。目的や目標は？ などぼんやしした感想しか持たないことは多くないですか？ そんなときは、文字起こしツールで取ったログデータをAIに読み込ませ、「この会議の要約は？」「明確になった課題は？」「次のステップに進むために、だれが何をすべきか」などと聞いてみましょう。
それだけで、会議の生産性は爆発的に上がるはずです。
それからもうひとつ、AIに聞いてみても、あまり役立つ内容にならない会議。それは、おそらく不要な会議です。もし、自分の時間が、ムダ会議に奪われてるなぁなんて思ったら、ログデータを添えて、「この会議必要ですかね？」と率直な感想を上司に投げかけてみましょう。あなたの心も時間も解放されるはずです！
AI文字起こしに役立つ、アンカーの「Soundcore Work」。その実力を詳しく見ていきましょう。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
Soundcore Workを購入する3つのメリット
1）超小型・軽量で装着スタイルが自由（マグネット装着が便利）く
2）ワンクリックの簡単録音と長持ちするバッテリー
3）高精度なAI文字起こし・要約と「話者識別」機能
購入時に確認したい2つのポイント
1）ボタンが出っ張っており、カバンの中で誤作動が起きやすい
2）PCへの有線データ転送に非対応（スマホアプリ経由が前提）
この連載の記事
-
第63回
PCデカいのに軽すぎ！16型ノートPCを毎日持ち歩ける時代きた!! Zenbook S16
-
第62回
PC愛すべき馬鹿製品！ 水冷ユニット付きでCPUをぶん回せるハイスペックノートPCが熱すぎた
-
第61回
スマホ4万円台の全部入りアンドロイドがまた登場！「安い、十分、カッコイイ」デザインもいいよね、このスマホ
-
第60回
PCノートパソコン買うならこれで十分！ コスパ安くて軽くて実用的な14型
-
第59回
スマホ【復活のガラケー】見た目はケータイ、中身はアンドロイドそのもの LINE使えるガラケー欲しい人用
-
第58回
AVこの音なら買うわ！HIFIMANと組んだゲーミングヘッドセットはゲームの没入感が劇的に変わるぞ
-
第57回
PCめちゃ軽い＆バッテリー長持ち王な富士通のノートパソコン 動画を丸一日流しっぱでも大丈夫
-
第56回
PC小型パソコンの最高峰を見つけた！全てがハイスペック過ぎる手のひらサイズのロマンPC「AI X1 PRO-470」
-
第55回
PCコトコト系、だけど仕事用として超優秀 静音、安定、高耐久なキーボード
-
第54回
スマホ俺なら光回線よりこっち！ 本体1円、月3000円強、工事不要で即ネット使い放題な楽天の5G対応モバイルルーター
- この連載の一覧へ