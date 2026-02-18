アンカー初のAIボイスレコーダー発表、3月3日販売開始

アンカー・ジャパンは2月18日、同社初のウェアラブルAIボイスレコーダー「Soundcore Work」の予約販売を開始した。世界150以上の言語を文字起こしでき、マイクは襟元や首元に違和感なく装着できる。3月3日販売開始で、通常価格は2万4990円。3月2日23時59分までの初回セールではAmazonで30％ポイント還元、公式オンラインストアでは30％オフ。

アンカー初のAIボイスレコーダー

「Soundcore Work」

「Soundcore Work」は会議や商談、インタビューなどの音声をワンクリックで録音し、AIで自動文字起こしから要約まで行えるウェアラブルAIボイスレコーダーです。マイク側面のボタンを押すだけで録音を開始し、録音中にマイクをダブルタップすると文字起こしや要約に重要マークを付けることができる。

録音した音声データは専用アプリでAIにより話者を識別し、世界150以上の言語の文字起こしが可能。録音内容の要点整理や振り返りも自動生成できる。マイク本体はわずか約10gと小型軽量で、充電ケースごとスマートフォンに装着しての利用も可能。欧州EN18031および米国NIST IR 8425に準拠し、高度なデータセキュリティーも実現している。

文字起こしや要約は、スマートフォンだけでなくPCでも録音データの確認や編集が可能。また、サブスクリプションのUnlimitedプランでは文字起こし時間を無制限に利用できるほか、複数の録音データをまとめて要約する機能も利用できる。

サイズは約23×23×13mm（マイク本体）、約60×60×15mm（カード型充電ケース含む）で、連続録音時間は最大8時間（マイク本体）/最大32時間（充電ケース含む）。録音保存時間は最大250時間で、AIモデルはGPT-5.2（順次追加予定）。

対話翻訳対応のイヤホン

「Soundcore C50i」「Soundcore AeroFit 2 AI Assistant」

片耳約5.5gと軽く、柔軟なブリッジによる快適な着け心地の「Soundcore C50i」は、12mmのダイナミックドライバーを搭載。IP55の防水防塵対応で、スマホアプリによりリスニング翻訳、対話翻訳、AIアシスタントが利用できる。再生時間は本体で最大7時間で、対応コーデックはSBC/AAC/LDAC。2月18日発売で価格は1万2990円。

「Soundcore AeroFit 2 AI Assistant」は多言語コミュニケーションに最適なAI特化モデル。ハンズフリーでAIアシスタントの音声コントロールが可能で、20mm×11.5mmダイナミックドライバーを搭載。IP55の防水防塵対応で、もちろんリスニング翻訳、対話翻訳、AIアシスタントが利用可能。2月18日発売で、価格は1万8990円。

着脱式デュアルスピーカーを搭載

ホームシアターシステム「Soundcore Nebula P1」

「Soundcore Nebula P1」は、650ANSIルーメンのフルHD解像度プロジェクターに着脱式デュアルスピーカーを搭載したホームシアターシステム。スピーカーはワイヤレス接続対応で、合計20Wの出力に加えてDolby Audio対応の立体音響に対応する。2月18日発売で、価格は14万9900円。

スピーカーはプロジェクター本体に戻すだけで充電でき、約3時間の充電で最大20時間の再生が可能。独自の画像補正エンジン「NebulaMaster」やフレーム補間技術「MEMC」を搭載し、垂直方向に130°の確度調節ができる内蔵ジンバルで天井投影も可能だ。

ローラーモップを自動洗浄

全自動ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni C28」

2月24日から販売開始の全自動ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni C28」は、水拭き性能を高めるローラーモップを搭載。ローラーモップには浄水タンクと汚水タンク、汚れを除去するスクレーパーを備えた「HydroJetシステム」を採用し、つねにローラーモップを本体内で洗浄しながら走行する。

加えて、ローラーモップに約1kgの圧力をかけて押して拭くことで、雑巾がけのような床洗浄が可能。カーペットを検知するとモップが約10.8mm持ち上がるので、カーペットを濡らすことなく掃除できる。吸引力は最大15000Pa。価格は9万9990円で、本体色ホワイトは春ごろ販売開始予定。