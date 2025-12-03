ズワイ蟹100分制の食べ放題が約1万円！ 牛肉も食べたい放題！ リッチで気になる～

しゃぶ葉は12月1日から、ディナー限定（16時～）で「生本ずわい蟹＆国産牛」の食べ放題を全店で販売します。

生本ずわい蟹＆国産牛がディナー限定で食べ放題！

しゃぶしゃぶ食べ放題のお店「しゃぶ葉」では、各種食べ放題コースを用意しています。今回、昨年約300万本が出て好評だった“生本ずわい蟹”を含むコースがディナータイム限定で登場します。

今年は、数量は昨年の2倍となる約600万本の生本ずわい蟹を用意。100分制で国産牛・九州黒豚も含む食べ放題が楽しめます。その他、各種お肉や握り寿司も食べ放題。新鮮野菜・たれ＆薬味BAR、デザートも利用できます。



（制限時間は店舗により異なる可能性がある）

■生本ずわい蟹＆国産牛 食べ放題（ディナー限定）

期間：12月1日～ ※数量限定・なくなり次第終了／16時～

対象メニュー：生本ずわい蟹コース

料金（ディナー）

平日：9899円／土・祝日：＋220円

60歳以上は1100円引き／小学生半額／幼児無料

年末年始の贅沢企画！

昨年度の利用者からは、蟹や牛肉を思う存分楽しめる内容として好評の声が多かったそうで、今年も同様に期待できる内容となっています。

なお、しゃぶ葉では12月26日から数量限定で「黒毛和牛」の食べ放題も登場します。



家族や仲間で集まる機会が多いこの時期には、ちょっとリッチなしゃぶしゃぶ食べ放題は満足度高かくてぴったりではないでしょうか。

いずれも数量限定なので、気になる人はお早めに！

※価格は税込み表記です。