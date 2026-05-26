ステーキガスト「ステーキ食べ放題」終了へ 90分制・2900円～、最後に食べまくれ

すかいらーくグループのステーキ・ハンバーグ専門店「ステーキガスト」は、毎月“肉の日”付近に開催していた「ステーキ食べ放題」を、5月29日の開催をもって終了します。

5月29日～31日「ステーキ食べ放題」含む肉の日フェア

最後となる5月の“肉の日”には、「肉の日フェア」として5月29日に「ステーキ食べ放題」ファイナルイベントを開催。さらに5月30日・31日には、ステーキとのコンビ4商品を290円引きの特別価格で提供します。



■5月29日限定

ステーキ食べ放題開催

制限時間90分（最終受付は閉店時間の2時間前）

【カットステーキコース】全4品

大人 2900円／小学生 1450円／未就学児 無料

・熟成 やわらかカットステーキ ・ミニハンバーグ ・炭焼き風チキンステーキ ・洋風牛煮込み（数量限定）

※サラダバーフルセット＋ドリンクバー付き

【プレミアムステーキコース】全6品

大人 5800円／小学生 2900円／未就学児 無料

・熟成 みすじステーキ ・熟成 肩ロースステーキ ・熟成 やわらかカットステーキ ・ミニハンバーグ ・炭焼き風チキンステーキ ・洋風牛煮込み（数量限定）

※サラダバーフルセット＋ドリンクバー付き



■5月30日・31日限定

ステーキコンビ4商品を特別価格で提供

いずれも「健康サラダバーフルセット」付き。290円引きで提供します。

※平日ランチタイムは、合算価格からさらに180円引き

・熟成みすじステーキ（約100g）＆超粗びきステーキハンバーグ

2584円 → 2294円（290円引き）

・熟成 ラウンドステーキ（約120g）＆熟成 みすじステーキ（約100g）

2749円 → 2459円（290円引き）

・熟成 みすじステーキ（約100g）＆熟成 肩ロースステーキ（約120g）

2749円 → 2459円（290円引き）

・熟成 ラウンドステーキ（約120g）＆熟成 肩ロースステーキ（約120g）

2639円 → 2349円（290円引き）

悔い（食い）が残らないよう、駆け込め！

ステーキ食べ放題は今回が最後。それを逃しても、2日間限定でお得なメニューが登場します。5月の“肉の日”は、ステーキガストに駆け込んでみてはどうでしょうか。

※記事中の価格は税込み