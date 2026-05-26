ステーキガスト「ステーキ食べ放題」終了へ 90分制・2900円～、最後に食べまくれ

すかいらーくグループのステーキ・ハンバーグ専門店「ステーキガスト」は、毎月“肉の日”付近に開催していた「ステーキ食べ放題」を、5月29日の開催をもって終了します。
5月29日～31日「ステーキ食べ放題」含む肉の日フェア
最後となる5月の“肉の日”には、「肉の日フェア」として5月29日に「ステーキ食べ放題」ファイナルイベントを開催。さらに5月30日・31日には、ステーキとのコンビ4商品を290円引きの特別価格で提供します。
■5月29日限定
ステーキ食べ放題開催
制限時間90分（最終受付は閉店時間の2時間前）
【カットステーキコース】全4品
大人 2900円／小学生 1450円／未就学児 無料
・熟成 やわらかカットステーキ ・ミニハンバーグ ・炭焼き風チキンステーキ ・洋風牛煮込み（数量限定）
※サラダバーフルセット＋ドリンクバー付き
【プレミアムステーキコース】全6品
大人 5800円／小学生 2900円／未就学児 無料
・熟成 みすじステーキ ・熟成 肩ロースステーキ ・熟成 やわらかカットステーキ ・ミニハンバーグ ・炭焼き風チキンステーキ ・洋風牛煮込み（数量限定）
※サラダバーフルセット＋ドリンクバー付き
■5月30日・31日限定
ステーキコンビ4商品を特別価格で提供
いずれも「健康サラダバーフルセット」付き。290円引きで提供します。
※平日ランチタイムは、合算価格からさらに180円引き
・熟成みすじステーキ（約100g）＆超粗びきステーキハンバーグ
2584円 → 2294円（290円引き）
・熟成 ラウンドステーキ（約120g）＆熟成 みすじステーキ（約100g）
2749円 → 2459円（290円引き）
・熟成 みすじステーキ（約100g）＆熟成 肩ロースステーキ（約120g）
2749円 → 2459円（290円引き）
・熟成 ラウンドステーキ（約120g）＆熟成 肩ロースステーキ（約120g）
2639円 → 2349円（290円引き）
悔い（食い）が残らないよう、駆け込め！
ステーキ食べ放題は今回が最後。それを逃しても、2日間限定でお得なメニューが登場します。5月の“肉の日”は、ステーキガストに駆け込んでみてはどうでしょうか。
※記事中の価格は税込み
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