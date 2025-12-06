このページの本文へ

12月9日発売

まさかの！ 幸楽苑に「カルボらーめん」爆誕　“追いチーズ”もあるよ

2025年12月06日 13時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　幸楽苑は、12月9日から期間限定で、新感覚メニュー「カルボらーめん」を新発売します。

濃厚ミルクソースが中華そばのスープと出会う!?

　ラーメンチェーンの「幸楽苑」に、中華そばのスープにカルボナーラソースを合わせた「カルボらーめん」が登場。濃厚なミルク感が特徴です。

▲カルボらーめん　890円

　牛乳とチーズをふんだんに使用した濃厚ソースに、玉ねぎ、ベーコン、マッシュルームなどの食感や風味も味わえる一品に仕上げたといいます。

　さらに、好みに合わせて濃厚さを加えることができる「追いチーズ」も用意されています。

▲追いチーズ　プラス130円

　また、70～150円お得な各種セットも販売します。

▲カルボらーめん餃子セット　通常1170円→1090円　※80円お得

▲カルボらーめんチャーハンセット　通常1260円→1190円　※70円お得

▲カルボらーめん餃子ライスセット　通常1340円→1190円　※150円お得

中華そばとカルボナーラの奇跡のマリアージュ!?

　ラーメンの枠にとらわれない、大胆な組み合わせの商品が登場。中華そばのスープとカルボナーラの濃厚ソースがどのように調和しているのか気になる一杯です。

　幸楽苑ならではのお手頃さで1000円以下で試せるのもうれしいポイントです。

　お得なセットや「追いチーズ」もあって楽しさ一杯。定番の「餃子」と合わせたセットもいいですね！

※価格は税込み表記です。

