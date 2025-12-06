まさかの！ 幸楽苑に「カルボらーめん」爆誕　“追いチーズ”もあるよ

幸楽苑は、12月9日から期間限定で、新感覚メニュー「カルボらーめん」を新発売します。

濃厚ミルクソースが中華そばのスープと出会う!?

ラーメンチェーンの「幸楽苑」に、中華そばのスープにカルボナーラソースを合わせた「カルボらーめん」が登場。濃厚なミルク感が特徴です。

▲カルボらーめん 890円

牛乳とチーズをふんだんに使用した濃厚ソースに、玉ねぎ、ベーコン、マッシュルームなどの食感や風味も味わえる一品に仕上げたといいます。

さらに、好みに合わせて濃厚さを加えることができる「追いチーズ」も用意されています。

▲追いチーズ プラス130円

また、70～150円お得な各種セットも販売します。

▲カルボらーめん餃子セット 通常1170円→1090円 ※80円お得

▲カルボらーめんチャーハンセット 通常1260円→1190円 ※70円お得

▲カルボらーめん餃子ライスセット 通常1340円→1190円 ※150円お得

中華そばとカルボナーラの奇跡のマリアージュ!?

ラーメンの枠にとらわれない、大胆な組み合わせの商品が登場。中華そばのスープとカルボナーラの濃厚ソースがどのように調和しているのか気になる一杯です。



幸楽苑ならではのお手頃さで1000円以下で試せるのもうれしいポイントです。

お得なセットや「追いチーズ」もあって楽しさ一杯。定番の「餃子」と合わせたセットもいいですね！

※価格は税込み表記です。